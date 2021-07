Boicot de Piñera y sus ministros a la descentralización: Recortan más de $1.400 millones a presupuesto de gobernadores regionales a cinco días de asumir funciones

Con indignación fue recibido por los gobernadores regionales electos el decreto de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que a cinco días de la instalación en su nuevo cargo, prevista para el próximo 14 de julio, les notificó sobre un recorte presupuestario.

El decreto 0962EE, con fecha del pasado 02 de julio, emanado desde el Ministerio de Hacienda, y firmado por el presidente Sebastián Piñera, plantea una reducción del presupuesto del Programa 13 del Financiamiento Gobiernos Regionales de un total de más de 660 millones de pesos.

El Programa de Operaciones Complementarias también sufrió una merma superior a los 755 millones de pesos. Por lo que entre ambos recortes la cifra es superior a los 1.400 millones.

Por si fuera poco, los fondos descontados fueron traspasados a la glosa del Servicio de Gobierno Interior, que está a cargo de los delegados presidenciales.

De hecho, el Programa Aporte Fiscal Libre, en el ítem Servicio de Gobierno Interior, incrementa sus fondos en $1.415.640 millones.

Decisión inconsulta y arbitraria

Rodrigo Mundaca, gobernador electo de Región de Valparaíso, pronunció sobre el recorte presupuestario y acusó que se trata de un sabotaje por parte del gobierno al proceso de descentralización.

Señaló que esta decisión inconsulta y arbitraria que tomó la Dirección de Presupuestos (Dipres) de impulsar un recorte presupuestario, afecta a todos los y las gobernadoras de todas las regiones.

“A la ausencia de un mecanismo expedito de transferencia de competencias, de la definición del órgano dirimente de las controversias con el delegado presidencial, a la ausencia de una política de descentralización fiscal presupuestaria que sea racional y eficiente, y que tiene que ver fundamentalmente con una ley de rentas regionales que grave la industria extractiva en nuestros territorios, hoy -a cinco días de asumir- hay un recorte presupuestario que se nos informa de manera unilateral por la Dipres, un recorte para todas las regiones del país que afecta directamente a los gobernadores electos y que va directamente a engrosar la billetera de los delegados presidenciales”, indicó la autoridad electa.

Junto a lo anterior, Rodrigo Mundaca manifestó así que los delegados presidenciales no solo contarían con los recursos provenientes de la secretarías regionales ministeriales, sino que también con los recursos de los servicios públicos, declarando que “Hoy además se nos castiga con un recorte presupuestario que tienen por finalidad -fundamentalmente-solventar los gastos de los equipos de asesores del delegado presidencial. Ya no solamente los delegados presidenciales van a presidir las comisiones regionales de evaluación ambiental, sino que además -con este recorte presupuestario- se garantiza el funcionamiento de sus equipos de asesores en detrimento de los gobernadores regionales y de los asesores que los gobernadores van a necesitar cuando se pongan al frente de las regiones el día14 de julio”.

Respecto al carácter unilateral de la decisión, el vocero nacional de Modatima recalcó que no existe contraparte alguna con quien se pueda interactuar, así como tampoco hay una explicación al respecto. “La DIPRES simple y llanamente actúa de manera unilateral, de manera arbitraria, y en contra precisamente del proceso democrático que significó la elección de los gobernadores regionales a lo largo de todo el país, porque además se sigue empoderando al delegado presidencial que ya no solamente va a administrar los recursos provenientes de las secretarías regionales ministeriales, sino que además se blinda a los equipos de asesores del ex intendente”.

“Esto es una nueva afrenta y un reflejo inequívoco del sabotaje, de este tipo de prácticas que ha desarrollado el gobierno de Piñera. Como lo dijimos desde un principio, este es un proceso de descentralización que se refleja en un niño con dientes de leche, y hoy día esta decisión unilateral tomada por la DIPRES confirma lo que hemos señalado desde un principio”, afirmó el gobernador electo.

https://t.co/QKLyXGgEcZ lo dije, el gobierno de Piñera y sus ministros sabotean el proceso de descentralización, aquí una prueba a 5 días de asumir…..@modatima_cl July 9, 2021

Golpe a la descentralización

El gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, y vocero de la Asociación de Gobernadores Regionales, también condenó el recorte y afirmó que no hay dos lecturas sobre esta decisión.

“Nos parece vergonzoso que se hagan este tipo de gestiones, porque se supone que esos recursos se sacan del Gobierno Regional para ir al delegado presidencial, para financiar los equipos que hoy tiene el Intendente, lo cual es claramente un nuevo golpe a la descentralización, a las regiones», dijo, citado por El Mostrador.

Por su parte el electo gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, indicó que “se toma muy mal, no se entiende, una decisión del Gobierno Central y la Dipres tendiente a reducir los presupuestos de las regiones (…). Atenta en contra del proceso de descentralización que se está viviendo. La Dipres lo que ha hecho es reducir los presupuestos de los Gores en el subtítulo de contratación de personal, y eso evidentemente va en contra de la instalación de los nuevos gobernadores, ad portas de un proceso de descentralización y de cambios transformadores que el país está viviendo”, racalcó.