“Estos hueones hicieron un hospital en 10 días… y después me acordé que eran comunistas”: Bombo Fica se rinde ante China

Bombo Fica regresó a los festivales televisados con un relato que se viralizó: elogios a China y un cierre con dardo político. En esta nota te dejamos los dos videos imperdibles de su presentación.

Bombo Fica volvió a subirse a un escenario televisado este domingo, en una presentación que marcó su regreso a los festivales tras participar del «Festival de Comedia» de CHV. Con su estilo reconocible, humor popular, observaciones del día a día y guiños a problemáticas sociales, el comediante se ganó las risas del publico asistente, pero también dejó una parte de la rutina dando vueltas en redes.

El momento que más reacciones generó fue cuando se lanzó con un relato sobre China, a partir de una experiencia que, según contó, lo obligó a repensar todo lo que creía saber sobre el país asiático. “Lo que escuché de China es una santa y bendita mentira. China es un país civilizado, 50 años avanzado respecto de lo que somos nosotros”, dijo en el escenario.

Desde ahí, el humirista describió al país oriental como “todo tecnológico, todo moderno, grande, espacioso”. Además, indicó que China lo sorprendió tanto por su infraestructura como por la sensación de orden y el tamaño de sis ciudades. En ese contexto lanzó la frase que se volvió viral: “Estos hueones hicieron un hospital en 10 días”.

El remate vino con el giro político marca de la casa: “¿Cómo (los chinos) llegaron a esto? Después me acordé que eran comunistas…”, remató, en una línea que varios leyeron como dardo directo al clima político local.

Más adelante también tuvo palabras para el presidente electo, José Kast: A ver, “Los que ganaron, bien, felicitaciones y los que perdimos, orgullosamente en nuestro lugar y aceptamos la derrota… Tranquilos, no pasa nada. Así que muy bien. Y al presidente le deseo lo mejor, que le vaya bien y que cumpla con todo lo que prometió, porque a la hora que no lo hace conchemimadre… ahí voy a estar”, cerró.

Hospital en 10 días:

Mensaje a Kast:

