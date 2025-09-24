Boric anuncia que Chile respaldará nominación de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas

En la que fue su última intervención como Presidente de Chile en la Asamblea General de Naciones Unidas, Gabriel Boric anunció que el país respaldará la nominación de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

«Es un tremendo honor anunciar que Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a Secretaria General de Naciones Unidas, una mujer ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, con una biografía profundamente coherente con los valores de esta organización. Ha gobernado, ha sanado y ha escuchado», dijo Boric en su discurso ante la ONU.

«En tiempos de fragmentación y desconfianza, Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las soluciones y la necesidad de proteger los principios», agregó el Mandatario.

«Con humildad y convicción, desde Chile presentamos esta candidatura con la certeza de que puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero», enfatizó el Presidente Boric.

Tras el anuncio, Bachelet manifestó que «es un honor para mí, conozco muy bien Naciones Unidas, he sido Presidenta de mi país, y sin dudas, creo que Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor. Mi compromiso es ese».

En tanto, desde Santiago, la candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara valoró el respaldo dado por el gobierno a la postulación de Bachelet, señalando que se trata de una buena noticia para el país y que trasciende los colores políticos.

«La nominación de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU reconoce su amplia trayectoria: expresidenta en dos periodos, Alta Comisionada de DD.HH. y referente mundial en igualdad y democracia. Su experiencia y liderazgo son garantía para enfrentar los grandes desafíos globales, y una oportunidad para que, como país, nos unamos en torno a esta buena noticia que trasciende colores políticos», escribió Jara en su cuenta de la red social X.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, intervino en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde anunció que Chile respaldará la nominación de la ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas y reafirmó el compromiso de Chile con la… pic.twitter.com/UuWd2tLTKV — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 23, 2025

🔴 URGENTE. "Es un honor para mí" ser candidata a Secretaria General, dice @mbachelet

"Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental" pic.twitter.com/fR9pfMcfxv — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2025

🔴 URGENTE. Miche Bachelet es "una mujer que en tiempos de tantas diferencias que parecieran insalvables puede tender puentes. Es el momento de América Latina y sería la primera mujer Secretaria General de la ONU"@GabrielBoric, presidente de Chile para @NoticiasONU pic.twitter.com/Jw4YOEvZkH — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2025

Un orgullo enorme para Chile 🌎 La nominación de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU reconoce su amplia trayectoria: ex Presidenta en dos periodos, Alta Comisionada de DD.HH. y referente mundial en igualdad y democracia. Su experiencia y liderazgo son garantía… https://t.co/LNzCeqARWQ — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 23, 2025

Seguiremos informando. Continúa leyendo:

El Ciudadano