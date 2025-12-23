Boric: «Centro Espacial Nacional es una de las obras más importantes alcanzadas por Chile en materia de ciencia y tecnología»

Recinto cuenta con un Centro de Control de Misión para operar los satélites en órbita del Sistema Nacional Satelital, un Laboratorio de Desarrollo de Tecnología Espacial para ensamblar, integrar y testear satélites, y un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, que considera data centers y una supercomputadora, entre otras reparticiones.

Autor: El Ciudadano
Este lunes, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del Centro Espacial Nacional (CEN), recinto de 5.800 metros cuadrados que reunirá capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia espacial. 

A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario destacó la puesta en marcha de esta iniciativa, la que calificó como «una de las obras más importantes alcanzadas por Chile en materia de ciencia y tecnología».

«Generará beneficios concretos a los chilenos y chilenas», destacó Boric, detallando que «este centro permitirá ampliar las capacidades de nuestro país en distintos sectores productivos con satélites hechos en Chile que no solo nos permitirán observar, sino también conectar mejor a nuestra patria».

«Gracias a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, conocimiento e Innovación, a nuestras universidades y al talento de las actuales y futuras generaciones, Chile seguirá siendo líder en Latinoamérica», subrayó el Presidente chileno.

Industria espacial

Desde el Gobierno informaron que el objetivo del CEN es impulsar la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, además de ser un lugar de encuentro para que países de Sudamérica impulsen sus propios programas espaciales mediante una vinculación multilateral. 

«Permitirá llevar a cabo proyectos desde la investigación básica hasta la demostración en un entorno operativo, acortar los tiempos de transferencia tecnológica, y aumentar la autonomía y soberanía nacional respecto de la industria espacial, posicionando a Chile como referente regional en este campo», apuntaron desde la Presidencia.

«El nuevo centro, además, abrirá nuevas oportunidades de colaboración internacional a través de convenios de cooperación en el ámbito espacial, fundamentales para acceder a tecnologías de punta, compartir conocimientos, generar programas espaciales binacionales y participar en misiones espaciales conjuntas», agregó la fuente oficial.

La construcción del Centro Espacial Nacional inició en mayo de 2024.

Cuenta con un Centro de Control de Misión para operar los satélites en órbita del Sistema Nacional Satelital; un Laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial para ensamblar, integrar y testear satélites, entre otras tecnologías; un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, que considera data centers y una supercomputadora; y un Laboratorio de Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento para generar capital humano en el área espacial, vinculando a la academia con la industria.

