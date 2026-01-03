Boric condena intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El Presidente Gabriel Boric se pronunció este sábado condenando las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en distintos puntos de Venezuela, las que, según afirmó Donald Trump, habrían culminado con la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en la red social X, el Jefe de Estado expresó la postura del Gobierno chileno frente a los hechos, señalando que “como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

En la misma línea, Boric reafirmó el compromiso de Chile con el Derecho Internacional, destacando que “Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”.

Finalmente, el Mandatario subrayó que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”.

Cabe recordar que durante la madrugada de este sábado Estados Unidos ejecutó operaciones militares criminales en Caracas y en otras zonas del país. Posteriormente, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, calificando la operación como “exitosa” y anunciando que en las próximas horas se entregarán más antecedentes. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha señalado que el paradero de Maduro es desconocido y ha exigido a Estados Unidos una prueba de vida.

El Ciudadano