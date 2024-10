Boric confirma que Monsalve accedió a las cámaras de seguridad del hotel donde habría ocurrido el delito

El presidente Gabriel Boric confirmó este viernes que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tuvo acceso a las cámaras del hotel donde habría tenido lugar la violación de la cual se le acusa. Cabe recalcar que este antecedente motivó que la fiscalía abriera una segunda indagatoria contra la exautoridad por el delito de obstrucción a la investigación.

Las declaraciones de Boric se dieron luego de que La Tercera revelara que Monsalve pidió personalmente a la Unidad de Inteligencia de la PDI dirigirse hasta el Hotel Panamericano y revisar las cámaras de seguridad para saber si existían imágenes de él y la denunciante.

Lo anterior fue descubierto por otra brigada de la PDI, la cual había sido mandatada por la fiscalía luego de recibir la denuncia. Al llegar al lugar, los trabajadores del hotel les comunicaron a los detectives que otros funcionarios ya habían revisado previamente las imágenes.

Por lo anterior, la fiscalía abrió una segunda causa contra Manuel Monsalve, por el presunto delito de obstrucción a la investigación y una eventual infracción a la Ley de Inteligencia.

El punto de prensa de Boric

Pasado el mediodía, el presidente Gabriel Boric dio un punto de prensa de más de 40 minutos para responder preguntas respecto de la causa contra suexsubsecretario. Allí, el mandatario reconoció que Monsalve le comentó el martes en la noche -dos días antes de su renuncia- que había revisado las cámaras de seguridad del hotel.

“Lo que les quiero transmitir es que por parte del gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar, de hacer nada”, declaró el jefe de Estado.

Consultado respecto a si hubo alteración de pruebas u obstrucción a la justicia por parte de Monsalve, Boric señaló que “no tengo ningún conocimiento de aquello”.

“Los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán… Yo además sé sólo una versión. Creo que no me corresponde que dé esos detalles”,