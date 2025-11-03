Boric: «Cumplimos con el fin de Punta Peuco como penal especial y avanzamos en justicia para las víctimas y familiares»

"Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría", dijo el Presidente desde La Moneda, calificando la decisión como "un acto de justicia".

Autor: Absalón Opazo
Versión PDF

A través de una publicación en sus redes sociales, el Presidente de la República Gabriel Boric, destacó la gestión del Gobierno en el ámbito de los Derechos Humanos, con el Plan Nacional de Búsqueda y el anunciado término del penal de Punta Peuco como «cárcel especial» para exmilitares condenados por crímenes contra la humanidad.

«Cumplimos con el fin de Punta Peuco como penal especial, y avanzamos en justicia para las víctimas y familiares de delitos de lesa humanidad en nuestro país», escribió el Mandatario en su cuenta de la red social X, donde además publicó un video con el punto de prensa donde anunció la medida.

«Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría», dijo el Presidente desde La Moneda al comunicar la decisión, que calificó como «un acto de justicia».

«Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura cívico militar y pasa a ser un penal común a disposición de las necesidades del país. La Contraloría General de la República ya tomó razón de este cambio y de esta manera cumplimos con nuestro compromiso», declaró Gabriel Boric.

Infografía explicativa difundida por el Gobierno sobre el fin de Punta Peuco como «cárcel especial».

