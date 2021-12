Boric descarta acompañar a Piñera a gira por Colombia y reunión del Prosur: «Nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile»

El presidente electo, Gabriel Boric, anunció que no acompañará al mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera, en su última gira internacional, a la cual había sido invitado por el propio Piñera.

El mandatario saliente había convocado al presidente electo a participar de las cumbres de Prosur y de la Alianza del Pacífico que se desarrollarán a fines de enero próximo.

En declaraciones a la prensa, Boric detalló que conversó con el presidente saliente para comunicarle que no asistiría a la cumbre que se llevará a cabo en Colombia, y aseveró que la prioridad, en estos momentos, «están en la conformación de equipos acá en Chile».

«He conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia, a la cual nos había invitado, que por cierto las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros; de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile“, expresó Boric, citado por CNN.

En este sentido, señaló que, espera darle prioridad a la Alianza del Pacífico, por lo que ya ha mantenido contactos con los presidentes de México, Manuel López Obrador, Colombia; Iván Duque, así como contacto con la Cancillería de Perú.

Al respecto, manifestó que en su Gobierno, buscará desarrollar una agenda propia, para poder fortalecer las relaciones con la región, para así enfrentar los nuevos desafíos, como el combate a la pandemia, la crisis climática y la situación migratorio.

“Respecto a Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur), nos parece que esa es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, la crisis climática, la crisis migratoria y, por cierto, la cooperación tanto económica como el fortalecimiento de la democracia”, recalcó, citada por CNN.

De igual forma, fue consultado sobre si volvería Chile a la Unión Nacional Suramericana (Unasur), donde se retiró en junio de 2019.

En este punto, Boric considera importante la unidad en América Latina «más allá de las preferencias o de las posiciones ideológicas de los gobernantes de turno“.

“Creo que es indeseable que cada cuatro años, según los cambios de mandato, se esté cambiando toda la política de alianza, porque los países se mantienen. Los gobernantes pasan, pero los países se mantienen. Con esa perspectiva, nosotros vamos a buscar la mayor integración posible en América Latina con todos quienes estén disponible para ello, yendo más allá de las afinaciones ideológicas, que por cierto es legítimo que existan, pero no pueden estar permanentemente cambiando de organizaciones y organizaciones que funcionan a medias o que sencillamente son de papel, para que a la hora de la integración y colaboración terminemos de brazos cruzados”, sentenció.