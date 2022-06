Boric durante reunión con inversionistas en Canadá: «Necesitamos un Estado de bienestar, pero no es posible sin el sector privado»

El presidente Gabriel Boric, participó este lunes en un evento con inversionistas canadienses, durante su visita a aquel país, y les aseguró que promueve la construcción de un Estado de bienestar con la participación del sector privado.

Aseguró que tanto él como sus ministros creen «en la democracia y en el respeto de los derechos humanos».

«Somos pragmáticos en el entendimiento de que necesitamos un Estado de bienestar, pero no es posible sin el sector privado», sentenció.

Boric le confesó a quienes participaron del evento en el Canadian Council for the Americas que no sabe «qué piensan» de él o de su gobierno y aseguró que «no es verdad» que él vaya a ser «el próximo (Nicolás) Maduro», reseño la Agencia Regional de Noticias.

«Muchas cosas se han dicho, que vamos a ser el próximo Maduro o cosas por el estilo, eso no es verdad», afirmó.

Luego de esta reunión, el mandatario compartió una comida con su homólogo canadiense Justin Trudeau, con quien también realizó un conversatorio junto a estudiantes de secundaria para dialogar sobre medio ambiente.

El presidente Boric llegó este lunes a Canadá, donde mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro Trudeau. Boric y el mandatario canadiense firmaron un memorándum de entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

El presidente y Trudeau debatieron otros temas como la crisis climática, la reivindicación de los pueblos indígenas, igualdad de género, estado de bienestar y el respeto a los derechos humanos.

Boric fue consultado sobre su postura sobre el control y la tenencia de armas, y recalcó que de presentara un proyecto para su prohibición total, por el bien de la ciudadanía.

«Esperamos que sigamos avanzando en temas tan importantes como el control de armas, que nos inspira para tener sociedades más pacíficas; el combate a la crisis climático que nosotros hemos provocado; el crecimiento inclusivo; el respeto irrestricto a los Derechos Humanos… que sean contagiosos para otros países de la región», expresó Boric durante una rueda de prensa, citado por MegaNoticias.

En este sentido, recordó que desde su Gobierno se están ajustando todas las medidas para promover un verdadero control de armas en el país.

«El congelamiento de armas es una de las medidas que estamos evaluando para Chile. Nosotros queremos que en Chile no proliferen las armas», puntualizó.

«Vamos a presentar un proyecto prontamente para la prohibición de tenencia de armas, y que no se asuste nadie, que esto es por el bien de todos», añadió.

Tras cerrar su gira por el país con una cena formal junto a Trudeau partió rumbo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde se desarrolla la Cumbre de las Américas.

En Los Ángeles, el mandatario tendrá encuentros bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el de Argentina, Alberto Fernández, y el de Ecuador, Guillermo Lasso.