Boric en Enade: Ratifica “convicción” con la responsabilidad fiscal y plantea que el «crecimiento y distribución de riqueza tienen que ir de la mano con sustentabilidad ambiental»

Este jueves, el presidente electo Gabriel Boric, participó en la última jornada del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022.

Durante su intervención, el futuro mandatario recordó que, antes de ser electo como presidente; sostuvo una reunión con el ENADE, donde se discutió los desafíos que se tendrán en los próximos años en materia económica.

«Hablamos sobre las dificultades de sostener un proceso de crecimiento económico sin cohesión social y con una profunda desigualdad, que incluso a veces se prolonga hasta la muerte», señaló Boric, citado por MegaNoticias.

«Nuestro actual status quo frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social, y esto ya lo vimos el 2019, y si no avanzamos en soluciones materiales, de la mano de las institucionales, que hoy se están discutiendo en el proceso constituyente -en el cual yo guardo profundas y sinceras esperanzas- no habremos solucionado las causas que nos llevaron al estallido social», recalcó el futuro mandatario.

En este sentido, recalcó la necesidad de trabajar como una coalición entre las empresas grandes, las empresas privadas, las pymes y el Estado para poder solventar la crisis del país.

«Una parte importante de esta nueva dinámica supone cuestionar la idea según la cual los privados solo deben privar por sus propios intereses, tanto los privados como las empresas existen en una sociedad que construimos entre todas y todos, nadie se va a salvar solo», aseveró al tiempo que enfatizó en que el Estado siempre responderá a los intereses de la sociedad.

Planteó que será primordial estimular la inversión y fortalecer una «alianza público-privada», por lo que «ya los queremos a invitar a este desafío».

El futuro mandatario se refirió también a la recuperación de empleos formales, sobretodo en el empleo joven y el empleo para las mujeres.

«Los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Por los niños, las niñas, y también por las mujeres a quienes se les atribuye, desde una perspectiva errada desde mi punto de vista, como si fuera un designio natural el rol de cuidado, y, por lo tanto, van retrocediendo en el mercado laboral», añadió Boric, citado por MegaNoticias.

Economía respetuosa con el medio ambiente

Otro de los objetivos, detalló Boric, será generar una economía que sea «respetuosa con el medioambiente, y esto no es una cuestión de activismo. Tenemos que encontrar el equilibrio».

«La recuperación que hemos visto se explica en gran parte por una expansión del consumo que no es sostenible en el tiempo en los mismos términos que se ha dado. Esta dinámica provoca que nuestra economía se sobrecaliente y aumenten las presiones inflacionarias, como hemos visto y ha dado cuenta el Banco Central», enfatizó, citado por 24Horas.

«Nuestro gobierno se va a hacer cargo de esta realidad económica. No puede haber redistribución de recursos si es que no viene de la mano con un crecimiento económico sostenible, y a su vez no puede haber crecimiento sostenible si es que no hay una justa redistribución de la riqueza. El crecimiento y la distribución de la riqueza tienen que ir siempre de la mano con la sustentabilidad ambiental del desarrollo», añadió.

Responsabilidad fiscal

Durante el encuentro, Boric ratificó su compromiso con la responsabilidad fiscal, argumentando que su decisión no corresponde a “un disfraz de campaña”.

“Los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones, así como -reitero- con gradualidad y responsabilidad fiscal”, dijo.

En ese sentido, el futuro mandatario señaló que “probablemente algunas personas pueden haber pensado de que esa referencia a la gradualidad y responsabilidad fue un discurso de campaña. A mí la verdad estas disquisiciones que se dan algunos analistas en medios de comunicación de ¿cuál Boric es, el de primera o segunda vuelta?: soy el mismo“.

“Mis convicciones siguen intactas y yo siempre he entendido, o más bien, he ido aprendiendo en el correr de mi trayectoria que todo cambio, toda transformación se sostiene en base a lo que se hizo antes y que ningún cambio importante y estructural se logra de la noche a la mañana. Por tanto, la radicalidad no está ni en quién grita más fuerte ni quién más adjetivos pone a sus oraciones o cuántas esdrújulas ocupa en sus discursos, sino que la radicalidad está en la capacidad de convocatoria, en hacer sentido a grandes mayorías que sean sostenibles en el tiempo y que hagan, por lo tanto, de las reformas que queremos impulsar, grandes consensos en la sociedad que nos permite tener una vida más justa para todos y todas”, afirmó, citado por CNN Chile.

Señaló que uno de los principales desafíos que existirá en su gobierno será la inflación, por lo que recalcó que será necesario sincerar la realidad del país.

«Vamos a heredar un importante déficit fiscal estructural y una mayor deuda pública, y es importante entonces sincerar la realidad. Las finanzas públicas en Chile hoy están estresadas. El crecimiento y la distribución de la riqueza tienen que ir siempre de la mano junto con la responsabilidad ambiental del desarrollo», expuso.

Otro de los puntos que se tocó fue una posible reforma tributaria, propuesta que también fue discutida con una reunión con las pymes.

Por esta razón, señaló que si se llegase a aplicar una reforma tributaria, esta debe ser debatida con toda la sociedad, con el fin de que beneficie a todos los chilenos.

«Tiene que apuntar a mayor equidad y, por lo tanto, no puede verse como una confrontación entre buenos y malos, lleguemos a un acuerdo que sea bueno para el país, que proteja la inversión y avance a una sociedad más justa».

Sobre sus determinaciones durante su mandato, Boric señaló que «quiero ser un presidente que pueda conversar y dar cuenta de los motivos que nos llevan a tomar una decisión y otra, y a reducir al máximo los niveles de arbitrariedad de las mismas, para que todos podamos deliberar públicamente y encontremos las mejores soluciones».

Al respecto, criticó al gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera por ls acciones que ha realizado durante los últimos meses, como el proceso de licitación del litio, la designación de cargos de larga duración y la modificación de contrato en reparticiones públicas.

Necesidad de innovación

Por su parte , el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, señaló que «desde el mundo empresarial coincidimos con la necesidad de transformarnos, innovarnos y renovarnos como sociedad, construyendo sobre lo que nos ha permitido tantos avances como nación. Construyendo entre todos, con decisión y gradualidad, tal como lo ha dicho el Presidente electo».

En esta línea, añadió que «se le presenta la oportunidad histórica para sacarnos de la medianía de la tabla para alcanzar definitivamente el anhelado desarrollo, nosotros los empresarios estamos totalmente dispuestos a colaborar en todo aquello, estamos disponibles para seguir trabajando para que a su gobierno le vaya bien, para que al proceso constitucional le vaya bien y para que a Chile le vaya bien», cita MegaNoticias.

Sin embargo, instó al futuro mandatario a aprobar con urgencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11. “Los países que se están integrando al mundo no se aíslan en materia económica comercial”, advirtió.

A su juicio, una economía “pequeña como la nuestra” y que “depende del comercio internacional”, no puede “darse el lujo” de postergar la aprobación del TPP-11.