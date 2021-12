Boric envía mensaje por Navidad: “Quiero mandarle un saludo y un abrazo a todas las familias que habitan nuestro territorio y que pensemos en los que más sufren”

Durante la mañana de este viernes 24 de diciembre, el Presidente electo, Gabriel Boric, envió un saludo a la población en vísperas de la Navidad, centrado en la salud mental, e invitó a “pensar en las personas que más sufren”.

En medio de su arribo al comando presidencial ubicado en Providencia, el futuro mandatario envió un sentido mensaje en la víspera de la celebración de este 24 y 25 de diciembre.

“Quiero mandarle un saludo y un abrazo a todas las familias que habitan nuestro territorio, a todos los chilenos y chilenas; y que pensemos en los que más sufren”, comenzó diciendo.

Asimismo, pidió que “pensemos en los que más sufren, la época de las fiestas es una de las épocas en donde más se desencadenan suicidios, porque la sensación de soledad de muchos y muchas se acrecienta y los problemas de salud mental muchas veces se vuelven más duros en estas fechas”.

En ese sentido, Boric hizo “una invitación también a que lo pasemos en familia, que disfrutemos -a los que puedan pasarlo en familia- y que pensemos en quienes están solos; y mandarles un abrazo a ellos y a ellas y decirles que vamos a tratar también desde la Presidencia de la República y desde el Gobierno acompañarlos”.

“Uno de nuestros compromisos de campaña fue invitar a un Estado que cuide, que abrace. Sabemos que no se puede estar en todas partes, pero quería dar ese mensaje porque lo he conversado mucho con gente vinculada al mundo de la salud mental y me han planteado eso. Así que un abrazo grande y pensemos en los que sufren en este momento”, expresó el presidente electo, citado por Bio Bio Chile.

Boric indicó que que pasará la Navidad con su pareja, la socióloga y líder feminista de Convergencia Social, Irina Karamanos, y que el domingo 26 de diciembre viajará a Magallanes.

«La idea colectiva es que si le va bien al gobierno, le va bien a Chile»

En sus declaraciones, se refirió a la agenda que a desarrollado esta semana tras su contundente victoria en la segunda vuelta ante José Antonio Kast, y destacó las reuniones que ha sostenido con diferentes autoridades, así como mandatarios internacionales, y conversaciones con distintos partidos políticos.

“Tengo varias reuniones. He conversado con prácticamente todos los poderes del Estado, también con mandatarios extranjeros y organizaciones internacionales, pero hoy le dimos descanso al equipo”, dijo Boric afirmando que continúa con su labores hoy y mañana.

También hizo mención a con las expectativas tanto por su trabajo como Presidente electo -el más joven y con mayor votación de la historia- como las de su equipo. “Quiero ser muy cuidadoso, hay un viento muy positivo con buena recepción de la gente, pero no idealicemos a nadie, partiendo por mí”, declaró, citado por La Tercera.

“Nosotros, todos los que trabajamos en el equipo, somos seres humanos que están expuestos a equivocarse. Sepan que todos vamos a dar lo mejor de nosotros, con mucho cariño y convicción, seriedad y responsabilidad, pero es importante no idealizar a nadie”, enfatizó.

“Donde paramos hay mucho cariño, buena voluntad, y deseos de que nos vaya bien, y la idea colectiva es que si le va bien al gobierno, le va bien a Chile”, subrayado.

Al ser consultado sobre las conversaciones con partidos y agupaciones, concretamente de centroizquierda, Boric manifestó que han hablado “con diferentes sectores políticos, se han comunicado conmigo senadores, diputados, alcaldes de diferentes posiciones para manifestar buenas vibras, a pesar de que tenemos diferencias”-

“Estamos conversando con varios y ahí hay una relación que van a llevar los partidos principalmente”, precisó sobre un posible acercamiento con los partidos de Nuevo Pacto Social.