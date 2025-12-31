Boric finalmente designó a abogada Macarena Cortés Camus como directora de la Defensoría de Víctimas

A la fecha, la profesional se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde La Moneda informaron que asumirá en su cargo el 1 de enero de 2026.

Boric finalmente designó a abogada Macarena Cortés Camus como directora de la Defensoría de Víctimas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A través de un comunicado, el Gobierno informó la designación de la abogada Macarena Cortés Camus como directora de la nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, descartando así la opción de la exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien había sido señalada como la elegida por el Presidente Boric.

«A la fecha, la profesional se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos», señala la nota de prensa enviada por La Moneda, donde se indicó que Cortés asumirá en su cargo el 1 de enero de 2026.

