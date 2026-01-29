Boric pide a la derecha «cambiar de actitud» y aprobar Sala Cuna Universal en marzo: «Podríamos reducir significativamente el desempleo de las mujeres»

"Por las mujeres y familias de Chile espero que cambien de actitud y podamos aprobarlo la primera semana de marzo", sostuvo el Presidente, quien adjuntó en un posteo una nota de prensa en la que Karen Thal, expresidenta de Icare, valora positivamente el "equilibrio técnico" que se había logrado en el proyecto, algo que a juicio de la experta, es "difícil de conseguir".

Boric pide a la derecha «cambiar de actitud» y aprobar Sala Cuna Universal en marzo: «Podríamos reducir significativamente el desempleo de las mujeres»
Absalón Opazo

Ya en la recta final de su gobierno, el Presidente Gabriel Boric llamó a la derecha a «cambiar de actitud» respecto al proyecto de Sala Cuna Universal, para así poder aprobarlo en la primera semana de marzo.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el Mandatario destacó que «en Chile podríamos reducir significativamente el desempleo de las mujeres si aprobáramos el proyecto de Sala Cuna que llevamos cerca de 20 años discutiendo y respecto al cual habíamos alcanzado un consenso técnico después de mucho trabajo».

«Pero», agregó Boric, «un sector de la derecha decidió trancarlo impidiendo su avance en el Congreso».

«Por las mujeres y familias de Chile espero que cambien de actitud y podamos aprobarlo la primera semana de marzo», sostuvo el Presidente, quien adjuntó en su posteo una nota de prensa en la que Karen Thal, expresidenta de Icare, valora positivamente el «equilibrio técnico» que se había logrado en el proyecto, algo que a juicio de la experta, es «difícil de conseguir».

