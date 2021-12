Boric sobre reforma a Carabineros: «Nos la vamos a jugar para mejorar la eficacia, terminar con la corrupción y que nunca más se vuelvan a repetir las violaciones a los DDHH»

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric se refirió este miércoles a la reforma de Carabineros, que plantea en su programa de Gobierno, y aseveró que el objetivo es «mejorar a las policías para que no se vuelva a repetir violaciones a Derechos Humanos» como se ha evidenciado en los últimos años.

«El tema de si es una palabra u otra, lo que importa es que las policías mejoren, y nosotros nos la vamos a jugar para que en conjunto con nuestras policías, con Carabineros, para mejorar la eficacia, terminar con la corrupción, y que nunca más se vuelvan a repetir las violaciones a los Derechos Humanos producto de un Presidente que le declara la guerra a su propio pueblo. Eso no va a suceder en nuestro Gobierno», expresó Boric en una entrevista concedida al programa «Candidato Llegó Tu Hora» de TVN.

Recordo que se ha reunido con las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de Carabineros, y recalcó que es necesario justicia y garantizar que no se repitan estas agresiones.

Señaló que existen tres problemas fundamentales y que uno de los más importantes son»los graves casos de violaciones a los Derechos Humanos y en eso somos muy claros, he conversado con familias de víctimas, y vamos a enfrentarlo desde la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».

En ese sentido, el también diputado por Magallanes comenzó indicando que «todo Estado de Derecho requiere una policía que sea legítima y eficaz ante los ojos de su pueblo, y hoy día creo que Carabineros, una institución que respeto y que la gran mayoría de sus miembros son gente de esfuerzo, que les avergüenzan las atrocidades que han sucedido en materia de Derechos Humanos y corrupción».

En materia de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, el candidato de la oposición señaló que será un tema a debatir, además, por la vergüenza que le origina a todos los Carabineros que se encuentran desplegados en el territorio nacional.

«Los graves casos de corrupción de una parte del alto mando que avergüenza profundamente a la mayoría de los Carabineros de a pie, que están a lo largo y ancho de todo Chile. En cada lugar de Chile donde hay un poblado está Carabineros, y no me cabe la menor duda de que ellos están tremendamente avergonzados de los casos de corrupción.

De igual forma, se refirió al accionar policial por parte de todos los efectivos de seguridad, en la que recalcó que será prioridad si llega a ocupar el Palacio de La Moneda, debido a que es necesario enfrentar delitos como el narcotráfico.

«Hoy día sabemos que la policía no está llegando a los lugares donde hay más delitos, hay lugares donde sencillamente no entran. El 90% de las denuncias no queda en nada, y por lo tanto, el redistribuir la dotación, fortalecer y mejorar la capacitación de las policías para enfrentar delitos tan graves como el narcotráfico, va a ser una prioridad de nuestro Gobierno», puntualizó.

Al respecto, señaló que se conversará con todas las fuerzas policiales para realizar una reforma en conjunto.

Como parte de su programa, también recalcó que el objetivo es brindar «seguridad jurídica y respetar el Estado de Derecho», a través del diálogo y las mesas de trabajo con todos los sectores.

«Hoy día somos parte de una alianza»

Durante el debate, el abanderado por Apruebo Dignidad señaló que, si llega al Palacio de La Moneda; la gestión de su gobierno estará enfocada a atender a la problemática de todos los chilenos, sin importar la ideología política.

«Hoy somos parte de una alianza, hemos concordado términos que es avanzar con gradualidad hacia reformas estructurales, entonces situarse aquí o allá no tiene sentido para la gente, vamos a actuar de manera colectiva y las decisiones en materia de principio las toma el Presidente de la República», expresó el candidato presidencial, que el próximo 19 de diciembre se medirá en segunda vuelta electoral con el ultraderechista José Antonio Kast.

En este sentido, se refirió a un posible gobierno conformado por otros partidos como el Partido Socialista o el Partido Comunista.

«Es una discusión que tenemos que dar en el seno de nuestra alianza Apruebo Dignidad, la DC, ya nos planteó de que ellos aspiran habiéndome apoyado a ser un partido de oposición constructiva», recalcó.

Y uno de los hechos más comentados en redes sociales tras el espacio, fue una pregunta de Constanza Santa María sobre el eventual gabinete que tendría en caso de ganar en la segunda vuelta.

“En el caso de Apruebo Dignidad, en su Comité Político, ¿podríamos ver a un ministro o ministra comunista?”, consultó la periodista.

“¿Y cuál sería el problema?”, respondió Boric.

“Le pregunto si podríamos verlo”, insistió la profesional. “Podríamos ver a un ministro de Convergencia Social, de Revolución Democrática, un ministro de cualquiera de los partidos que conforman nuestra alianza”, expresó.

“Pero su alianza, para dejar clara esta parte…”, indicó Santa María. “Es que Coni, yo entiendo para donde va la pregunta”, señaló Boric.

“¿Su alianza es Apruebo Dignidad más exConcertación que puedan unirse, por ejemplo del Partido Socialista y PPD?”, preguntó la periodista.

“Y eventualmente el Partido Ecologista Verde, eso dependerá de las definiciones y las conversaciones que se tengan con los diferentes partidos”, explicó el abanderado presidencial.

“Pero es una nueva coalición…”, insistió Santa María.

“Para gobernar necesitamos ir mucho más allá de nuestras fronteras actuales y yo estoy dispuesto a conversar con todos quienes estén disponibles a realizar cambios estructurales conscientes de la realidad económica difícil que vamos a tener como país”, concluyó Boric

Ante la pregunta de contar con algún miembro del Partido Comunista, Boric puntualizó «¿cuál sería el problema? Para gobernar necesitamos ir más allá de nuestras fronteras actuales y estoy dispuesto a conversar con todos, quienes estén disponibles a realizar cambios estructurales, consiente de la realidad económica y difícil que vamos a tener».

Recalcó que están abiertos a tener conversaciones con otros programas y que manifiesten su disposición de ser parte de un Gobierno de Transformación, en la que destacó el buen diálogo que se ha tenido con miembros del Partido Socialista.

No participará en programa Bad Boys de Franco Parisi

En la entrevista, Boric confirmó que no asistirá al programa del excandidato presidencial Francisco Parisi, debido a la deuda de pensión alimentaria que tiene con su familia, y que es el reflejo de lo que sufren muchas mujeres de Chile.

Su objetivo, aseveró, es “conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares“.

“Sé que electoralmente sería rentable porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, tendría un espacio para desarrollar nuestras propuestas. Sin embargo, creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios“, agregó.

A esta situación, indicó, se le suma las recientes investigaciones que se le realizada al partido de Parisi, Partido de La Gente, por irregularidades durante la campaña.

He decidido no asistir al programa Bad Boys. Nuestro objetivo es conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares.#CandidatoLlegóTuHora pic.twitter.com/zhIm1YvBLt — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 9, 2021

“Me parece que legitimar este tipo de actos por intereses electorales, en particular el no pago de pensiones de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile como quedó en evidencia en el caso de los retiros, es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a pasar”, puntualizó.

Pensiones como carácter de urgencia

El candidato presidencial también fue consultado al exhortó del presidente Sebastián Piñera de aprobar una pensión garantizada universal, llamado que fue acogido por el abanderado por Apruebo Dignidad y aseveró que es de «manera urgente» mejorar el tema de pensiones.

«Acojo el llamado de mejorar las pensiones de manera urgente, para todas las personas, me alegro que a 10 días de la elección haya una nueva iniciativa», recalcó.

En este sentido, detalló que, en su programa de gobierno, se presentó aumentar las pensiones a 250.000 pesos,

No obstante, señaló que la propuesta va en la dirección correcta y que forma parte de lo que «nosotros hemos incorporado, seguramente vamos a tener diferencias en la gradualidad, en el modo de administración, pero aumentar las pensiones tiene que ser un consenso que yo esperaría sea transversal a toda la clase política».