Boric sobre violaciones a los DD.HH. durante el estallido social: «Vamos a entregar todos lo antecedentes a las instancias correspondientes”

“No me corresponde a mi decir si usted es culpable o no, eso les corresponde a los tribunales internacionales. Lo que vamos hacer es colocar todos los antecedentes a disposición, es que la justicia chilena haga todos los esfuerzos para encontrar a los responsables, y si no, llevar la instancia a tribunales internacionales“, explicó el presidente electo durante su participación en Tolerancia Cero.