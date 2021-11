Boric valora respaldo de partidos de oposición: «Han tenido generosidad y madurez, sin entrar en una negociación de cargos, porque es mucho lo que está en juego»

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, valoró este lunes el respaldo que le han entregado los partidos de la oposición.

Ayer domingo, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) resolvió finalmente apoyar la candidatura presidencial de Boric, quien ya recibió el espaldarazo del PS, el PPD, el PRO y el PR.

En la reunión se acordó un voto con siete puntos, entre ellos, que la Junta Nacional declara su respaldo a la candidatura sin requerimientos o intenciones de formar parte del pacto conformado por Apruebo Dignidad.

La definición de la DC ratificó así el apoyo previo de la presidenta de la colectividad, Carmen Frei; la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; la alcaldesa de la La Pintana, Claudia Pizarro; y la propia ex candidata presidencial Yasna Provoste.

Al respecto, el abanderado dijo que con los apoyos que ha recibido en los últimos días, “nuestra campaña se ha ido ampliando y ha ido creciendo, sumando voluntades tanto de partido como de independientes (…) Tenemos que ser capaces de convocar a todos”.

“Valoro mucho lo que ha señalado la DC y en general todos los partidos de oposición: el Partido Socialista, el Partido Radical, el PRO y el Partido Ecologista Verde. Todos han tenido una generosidad y una madurez para poder apoyarnos sin entrar en una negociación de cargos, porque es mucho lo que está en juego”, señaló en declaraciones a Cooperativa.

Al ser abordado sobre la posibilidad de que los partidos de la ex Concertación puedan ingresar a su gobierno si gana la segunda vuelta, el también diputado por Magallanes señaló que “le he escuchado a la mayoría de la dirigencia de la DC que ellos no esperan ser parte de un futuro gobierno y que van a ser eventualmente, si es que nos va bien, una oposición constructiva y una colaboración en los temas que tenemos en común”.

“Me parece que uno no por motivos electorales tienen que esconder las diferencias de la alfombra. Hemos tenido diferencias, pero son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, en particular de cara al desafío que significa esta segunda vuelta”,planteó.

