Boric y Sharp se reencuentran con un fuerte abrazo en Valparaíso: «El candidato del Apruebo garantiza que el proceso constituyente termine con cambios para los chilenos y chilenas»

El candidato presidencial Gabriel Boric, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, protagonizaron un abrazo durante su visita a Viña del Mar, de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, donde el abanderado de Apruebo Dignidad se medirá contra el representante de la extrema derecha, José Antonio Kast.

El encuentro entre ambos se dio durante un puerta a puerta que realizó el diputado por Magallanes en la Población Gómez Carreño de Viña del Mar.

“Aquí está el futuro presidente de Chile, Gabriel Boric”, afirmó Sharp.

Gabriel Boric y Jorge Sharp se reencuentran con un fuerte abrazo en Valparaíso:



"Este es un momento" 🌳



Vía @T13 #Sharp pic.twitter.com/WBWfY2rtYL — El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 15, 2021

Antes del encuentro, el alcalde de Valparaíso afirmó que era necesario dejar cualquier tipo de diferencias a un lado, para defender la «posibilidad de un cambio», que representa Boric.

«Hay que saludar como corresponde, hay que ganar el 19 de diciembre. Cualquier diferencia queda en el congelador, lo importante es el objetivo común que es defender la posibilidad de cambio y es votar Gabriel Boric”, expresó Sharp, citado por MegaNoticias.

“Este encuentro simboliza un compromiso con la campaña de Gabriel. Es el candidato del Apruebo, que garantiza que el proceso constituyente termine con cambios para los chilenos y chilenas”, agregó.

Sharp y Boric compartían una amistad desde la infancia, y Boric contribuyó para que Sharp pudiera ser candidato para la Alcaldía de Valparaíso en 2016.

No obstante, el distanciamiento entre ambos se dio por por diferencias políticas a fines de 2019, en el marco del estallido social.

La semana pasada, en “Las caras de La Moneda”, el presidenciable se refirió al distanciamiento con el alcalde de Valparaíso. Sin embargo, reveló reveló el edil lo había contactado recientemente. “

Voy a contar una infidencia. Jorge me llamó el sábado antes de la elección. Yo estaba en Punta Arenas. Y me llamó y tuvimos una buena conversa. No conversábamos largo hace mucho tiempo”, dijo.

“Tuvimos una diferencia muy grande a propósito del acuerdo del 15 de noviembre en donde yo defendí que era importante -gracias a la movilización de la gente- abrir un camino institucional para poder tener una nueva Constitución que tanto nos había costado”, explicó.

Asimismo, recalcó que “él, por diferentes motivos que respeto, estuvo en desacuerdo. De ahí nos fuimos distanciando cada vez más”, consignó La Cuarta.

En la entrevista Boric adelantó que existía un puente para que ambos se pudieran acercar.

“Yo diría que se construyó un puente, porque efectivamente hemos estado distanciados con Jorge (…) Y yo creo que ese puente, que hoy día puede ser colgante y movedizo, pronto lo vamos a convertir en uno de cemento firme para que podamos ir y volver”, afirmó en esa oportunidad.