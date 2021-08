Lamebotas: bots de derecha furiosos con «La Maquinita» por despreciar dinero sucio de Luksic

Macarena Orellana, “La Maquinita”, se convirtió ayer miércoles en tendencia en redes sociales luego de rechazar una ayuda económica del empresario Andrónico Luksic, para poder representar a Chile en el mundial de kickboxing a desarrollarse en El Cairo, Egipto, durante octubre de este año.

Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos



Me ayudas con una luquita o con un RT? pic.twitter.com/54fJLZYxMu — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 15, 2021

“Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos. ¿Me ayudas con una luquita?”, señaló en sus redes sociales la semana pasada.

“Maca , cuente con mi apoyo para ir al Mundial . Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón !!! Nos pondremos en contacto con ud. Mucho éxito !!”, respondió Luksic, quien recibió un contudente rechazo por parte de la deportista que de seguro no esperaba.

«Voy a responder al ofrecimiento @aluksicc sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto en un hilo. Andrónico, he pensado harto en como responder, por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo”.

“Básicamente, ese dinero nos pertenece a todas las personas que habitamos este territorio, aun así, no lo aceptaría jamás. Primero Andrónico, no confío en tu filantropía, si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública”, precisó la deportista.

que ha vivido empobrecida y entregando su trabajo y vida para que personas como tu puedan llenarse los bolsillos, con la miseria de la gente y la destrucción de los territorios. August 18, 2021

En la misma línea, indicó que «intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen (la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas)».

Mientras la gente como yo ni siquiera logra dimensionar esa cantidad de ceros.

Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 18, 2021

«Por otro lado, me pregunto: ¿cuánto dinero ahorras en impuestos por la Ley de donaciones ofreciendo algo así? Me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podrías financiar a la selección completa y sería ¿cuánto? ¿el dinero que recaudas en un día?», añadió.

En la descarga a Luksic, Macarena aclaró que «prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema».

«Prefiero el dinero honesto de la gente de esfuerzo, aunque me demore meses en conseguirlo o incluso aunque no lo logre, porque la gente como yo siempre ha recurrido a sus redes», complementó.

«Por todo eso y más, te digo que NO», cerró.

Luego de viralizarse el tema, el empresario utilizó sus redes sociales para responderle a la deportista. «Macarena, le aclaro que en todas las ayudas que hemos hecho , jamás hemos solicitado nada a cambio», señaló, agregando que «lo hacemos porque creemos en la importancia de apoyar a los deportistas chilenos . Respeto su opinión y le deseo lo mejor en sus desafíos», dijo.

La venganza de los «bots»

Sin embargo, este jueves un grupo de «bots» partidarios de la derecha se dedicaron a atacar a » La Maquinita» por atreverse a rechazar la «ayuda» de Andrónico Luksic, y a través de las redes sociales la tildan de «resentida».

Resentida, jajaja crees que le preocupa a Lucksic??? Jajaja 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 — Lidia Martínez #republicana (@LidiaMa70884573) August 19, 2021

Apoyo ciudadano a «La Maquinita»

La peleadora de kickboxing y campeona panamericana ha recibido un masivo apoyo ciudadano luego de haber rechazado a Luksic. Macarena informó que su cuenta de BancoEstado que había difundido para que se le pudieran realizar donaciones simplemente “colpasó”, por lo que dio información sobre otra cuenta para poder seguir recibiendo aportes.

Muchas gracias por su apoyo💎



Publicaré pronto una nueva cuenta porque la mía colapso 🙃🙃🙃 — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 18, 2021

Acá va otra cuenta para llegar al mundial



Cuenta corriente

banco Santander

006969606-6

16.936.497-4

[email protected]

Asunto: La maquinita va al mundial pic.twitter.com/agQMMwShoA — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 18, 2021

Sin embrago, en declaraciones al programa Mentiras Verdaderas de La Red, ofrecidas durante la noche del miércoles la deportista indicó que la segunda cuenta correspondiente al Banco Santander también habría “colapsado”, por lo que “La Maquinita” señaló que a través de sus redes sociales informará de una tercera opción para hacerle llegar los aportes.

Este jueves en una entrevista concedida a La voz de los que sobran , Macarena se refirió a la reacción de Andrónico Luksic ante el rechazo a aceptar su ayuda, al respecto “La Maquinita” afirmó: “Tengo la sensación de que de pronto la gente que está tan acostumbrada a mandar (…), cuando les dicen que no, están desacostumbrados; más todavía una persona que es un hombre blanco, heterosexual, que tiene todos los privilegios encima, no debe estar muy acostumbrado a que le digan que no”.

Asimismo, tuvo palabras sobre el comportamiento de la élite frente a las demandas ciudadanas que aún se mantienen en pie, Macarena Orellana sostuvo que “me parece que la clase económica y política de este país ha llegado como a lugares ya nefastos; el nivel de burla es demasiado creo yo”.