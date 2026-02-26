Brasil: Hincha de O’Higgins fue detenido tras realizar gestos racistas en partido contra Bahía

La Policía Civil de Bahía, a través de la 1ª Comisaría Territorial, detuvo este miércoles 25/2 a un hincha del club chileno O’Higgins, quien fue acusado por el delito de racismo.

Los hechos ocurrieron durante el partido de fútbol jugado en el barrio de Nazaré, en Salvador, entre el equipo local Bahía y la visita, O’Higgins de Rancagua. De acuerdo al informe policial, el sujeto, de 27 años, imitó los movimientos de un mono para burlarse de los jugadores del cuadro brasileño una vez concluido el juego.

«El sospechoso fue identificado a través de las cámaras de vigilancia del estadio en el momento en que realizaba gestos racistas hacia los jugadores del club rival al salir del campo al final del partido», detalla el parte policial.

Posteriormente, agrega la información oficial, el hincha chileno fue trasladado por la policía militar a la comisaría, donde fue sometido a exámenes legales y quedó detenido esperando ser puesto a disposición de la Justicia.

La detención del hincha chileno. Imágenes difundidas por medios locales.

Un delito grave

En Brasil, la realización de actos o gestos racistas -y el racismo en general- constituye un delito gravísimo, no sujeto a fianza e imprescriptible, con penas de cárcel que pueden ir de 2 a 5 años, incluyendo también la aplicación de multas.

En ese sentido, recientemente, se conoció el caso de una abogada argentina que fue detenida a inicios de febrero en Río de Janeiro por burlarse con gestos racistas de los empleados de un restaurante con quienes había tenido un altercado previo.

La mujer, identificada como Agostina Páez, enfrenta un complejo panorama judicial. En un primer momento se ordenó su prisión preventiva en una cárcel femenina, donde denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de otras internas.

Posteriormente, se le revocó la prisión preventiva, pero el juez, argumentando un «evidente riesgo de fuga», ordenó la retención de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica.

Según consignó el diario argentino Página 12, el abogado de la mujer presentó un habeas corpus para modificar las medidas cautelares y permitir que pudiera regresara a Argentina para continuar el proceso judicial desde allá, lo que fue rechazado por la Justicia brasileña, quien le mantuvo la prohibición de salir del país.

Al igual que en el caso del hincha de O’Higgins, los gestos racistas realizados por la turista argentina quedaron registrados en video.

Seguiremos informando.