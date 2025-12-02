Lago Caburgua en riesgo: comunidades y gobernador de La Araucanía anuncian defensa conjunta

El anuncio de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre el posible cierre del brazo del río Trafampulli activó la alarma entre comunidades de Caburgua, que advierten un riesgo directo para el caudal del río y el equilibrio del lago Caburgua. En respuesta, el gobernador René Saffirio llegó hasta el sector para respaldar a los vecinos y anunció acciones administrativas y judiciales para frenar la medida.

En la instancia en que se reunieron dirigentes, organizaciones territoriales y autoridades locales, René Saffirio señaló que se había reunido con los líderes de la comunidad de Caburgua para abordar lo que describió como una situación límite. Recordó que años atrás la zona enfrentó un grave deterioro ambiental y advirtió que no podían permitir que ese escenario se repitiera.

Saffirio declaró que intentó transmitir a los vecinos la necesidad de actuar unidos frente al cierre del brazo del río Trafampulli propuesto por la DGA. Aseguró que esta medida ponía en peligro un recurso natural esencial, no solo para la región, sino para el país y el planeta. Subrayó que el Trafampulli es clave para alimentar el lago Caburgua y que su intervención tendría consecuencias profundas.

El gobernador añadió que existen ejemplos en diversas partes del mundo donde lagos han desaparecido por efecto del cambio climático y la acción humana. Señaló que La Araucanía no podía seguir ese camino y que la región debía defender sus ecosistemas frente a cualquier intento de intervención. En ese sentido, afirmó que estaban dispuestos a impulsar todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para proteger el lago.

“Vamos a hacer todo lo que sea necesario desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial para los efectos de dejar sin efecto esa resolución de la DGA y permitir que las aguas de los ríos en nuestra región circulen con la libertad que les fue otorgada, no por el hombre, sino por la naturaleza”, señaló el gobernador.

Marisol Sepúlveda, presidenta de la Junta de Vecinos de Caburgua Bajo, señaló que la reunión contó con amplia participación y destacó la presencia del gobernador René Saffirio. Explicó que, junto al municipio y diversas organizaciones locales, estaban articulando esfuerzos para fortalecer la defensa del brazo del río Trafampulli, cuyo flujo llega directamente al lago Caburgua. Según indicó, la comunidad estaba unida para resguardar este ecosistema.

Por su parte, Loreto Valdés, residente de Caburgua, declaró que nunca antes había visto un consenso tan amplio para proteger un recurso natural que consideran propio y esencial para la cuenca del río Trancura. Subrayó que impedir la extracción de agua desde el dique era una medida clave no solo para el sector, sino para toda la región. También agradeció el respaldo del gobernador en esta defensa comunitaria.

Gastón Figueroa, vicepresidente de Caburga Sustentable, señaló que asistió a la reunión con el gobernador con el propósito de reforzar la unidad entre los vecinos en defensa del lago Caburgua. Explicó que el objetivo era trabajar sin diferencias para proteger el ecosistema y afirmó estar convencido de que, con el apoyo de la comunidad y la gobernación, lograrían buenos resultados. Agregó que esperaban que las instancias judiciales tomaran en cuenta el impacto del reciente fallo.

Carlos Quiñenao Colimán, werken del Lof Marta Cayulef, declaró que la visita del gobernador permitió profundizar en la preocupación por el eventual cierre del brazo natural del río Trafampulli. Advirtió que una intervención como la propuesta por la DGA podría provocar una baja significativa en el nivel del lago, tal como ocurrió años atrás. Concluyó que, desde la visión mapuche, la naturaleza debe respetarse y no puede ser alterada sin generar consecuencias graves.

El encuentro dejó en evidencia un respaldo transversal a la protección del ecosistema, con vecinos, dirigentes mapuche y autoridades comprometiendo acciones conjuntas. La comunidad insistió en que cualquier intervención del Trafampulli podría traer consecuencias irreversibles. La Gobernación afirmó que mantendrán la vigilancia y seguirán avanzando en medidas para frenar la resolución de la DGA.