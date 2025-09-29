Cacerolazo por Gaza frente al Congreso: ciudadanía exige cortar vínculos con Israel

Las convocatoria, para este 1 de octubre a las 12:00 en Valparaíso, exige romper relaciones con Israel, protección estatal a la Flotilla Global Sumud y políticas específicas para la niñez palestina.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Organizaciones y personas autoconvocadas llamaron a un cacerolazo frente al Congreso Nacional para exigir al Gobierno de Chile medidas concretas ante la catástrofe humanitaria en Gaza. La demanda central: cortar todo tipo de relaciones con el Estado de Israel y adoptar acciones urgentes de protección y ayuda.

La convocatoria al cacerolazo por Gaza frente al Congreso

La acción se realizará este martes 1 de octubre, a las 12:00 horas, frente al Congreso Nacional en Valparaíso. Las y los convocantes piden llevar cacerolas y pancartas “para hacer oír la voz ciudadana” frente a lo que describen como un genocidio en curso contra el pueblo palestino.

¿Qué se exige?

  • «Cortar todo tipo de relaciones» con Israel.
  • Proteger a chilenos y chilenas que integran la Flotilla Global Sumud que navega con ayuda humanitaria hacia Gaza, mediante presencia protectora del Estado y resguardo efectivo en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
  • Políticas específicas para la niñez palestina, coherentes con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales: protección, atención, rehabilitación y apoyo psicosocial.
  • Cumplir y promover compromisos internacionales que garanticen asistencia, acceso humanitario y salvaguarda de la población civil.
¿Por qué ahora?

Las/os organizadores señalan tres motivaciones centrales:

  1. Solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio en Gaza.
  2. Exigir medidas concretas al Ejecutivo —más allá de declaraciones— que se traduzcan en protección efectiva y sanciones políticas reales.
  3. Visibilizar la crisis en la agenda pública chilena, movilizando conciencia y acción ciudadana.

Cómo participar

  • Fecha y hora: martes 1 de octubre, 12:00 hrs.
  • Lugar: Frente al Congreso Nacional, Valparaíso.
  • Acción: Cacerolazo autoconvocado.
  • Recomendación: Llevar cacerolas y pancartas. Mantener conducta no violenta y autocuidado.

