Cacerolazo por Gaza frente al Congreso: ciudadanía exige cortar vínculos con Israel

Organizaciones y personas autoconvocadas llamaron a un cacerolazo frente al Congreso Nacional para exigir al Gobierno de Chile medidas concretas ante la catástrofe humanitaria en Gaza. La demanda central: cortar todo tipo de relaciones con el Estado de Israel y adoptar acciones urgentes de protección y ayuda.
La convocatoria al cacerolazo por Gaza frente al Congreso
La acción se realizará este martes 1 de octubre, a las 12:00 horas, frente al Congreso Nacional en Valparaíso. Las y los convocantes piden llevar cacerolas y pancartas “para hacer oír la voz ciudadana” frente a lo que describen como un genocidio en curso contra el pueblo palestino.
¿Qué se exige?
- «Cortar todo tipo de relaciones» con Israel.
- Proteger a chilenos y chilenas que integran la Flotilla Global Sumud que navega con ayuda humanitaria hacia Gaza, mediante presencia protectora del Estado y resguardo efectivo en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
- Políticas específicas para la niñez palestina, coherentes con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales: protección, atención, rehabilitación y apoyo psicosocial.
- Cumplir y promover compromisos internacionales que garanticen asistencia, acceso humanitario y salvaguarda de la población civil.
¿Por qué ahora?
Las/os organizadores señalan tres motivaciones centrales:
- Solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio en Gaza.
- Exigir medidas concretas al Ejecutivo —más allá de declaraciones— que se traduzcan en protección efectiva y sanciones políticas reales.
- Visibilizar la crisis en la agenda pública chilena, movilizando conciencia y acción ciudadana.
Cómo participar
- Fecha y hora: martes 1 de octubre, 12:00 hrs.
- Lugar: Frente al Congreso Nacional, Valparaíso.
- Acción: Cacerolazo autoconvocado.
- Recomendación: Llevar cacerolas y pancartas. Mantener conducta no violenta y autocuidado.