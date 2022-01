Cámara aprueba de forma unánime proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) y queda listo para ser ley

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), que busca beneficiar a más de 2,4 millones de personas.

La idea fue aprobada este lunes por el Senado con 37 votos a favor, sin contar con votos en contra ni abstenciones. Dado que se introdujeron cambios, la iniciativa tuvo que regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados.

✅ A LEY | La Cámara aprueba en forma unánime y despacha a ley el proyecto de #PensiónGarantizadaUniversal. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 26, 2022

Tras la revisión, la iniciativa fue aprobada por 122 votos a favor, permitiendo que los primeros pagos comiencen en febrero, refiere MegaNoticias.

Las primeras personas que podrán contar con este beneficio, sin necesidad de postulaciones; son los actuales beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez, pensionados con retiros programados, beneficiarios de las rentas vitalicias y pensionados del IPS con Aporte Previsional Solidario de Vejez.

De igual forma, se buscará beneficiar a aquellas personas que tengan postulación pendiente al Pilar Solidario, mientras aún no entre en vigencia la PGU.

Cabe destacar que el proyecto ha sido motivo de polémicas en especial por dudas sobre su financiamiento y posibles consecuencias fiscales.

La PGU contempla la entrega de hasta $185.000 a todas las personas mayores de 65 años, estén jubiladas o no, y que estén dentro del 90% de menores ingresos de la población.

En este sentido, las personas que reciban una pensión base menor o igual a $630.000 recibirán el monto máximo de $185.000.

Los que tengan una pensión base mayor a $630.000 y menor a un millón el monto irá disminuyendo progresivamente.

Por otra parte, quienes tengan que inscribirse porque no reciben el beneficio del Estado, no podrán optar al pago de la PGU en febrero.

«Para los chilenos que no están recibiendo el beneficio del Estado y que, por lo tanto, no tenemos sus datos vamos a tener que recabarlos y por eso que no partimos de inmediato con todos los chilenos y por eso que hay una transición que seguramente va a terminar de aquí a agosto», indicó Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda hace unos días, cita MegaNoticias.

Durante la sesión los diputados también aprobaron de forma unánime el proyecto que reduce o elimina ciertas exenciones tributarias, el cual servirá en parte para financiar la PGU.