Cámara de Diputados declara admisibles proyectos del PC y la DC que buscan frenar licitación del litio promovida por Piñera

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible los proyectos que buscan frenar la licitación del litio en Chile, proceso promovido por el gobierno saliente de Sebastián Piñera, que tiene como fecha de tope este viernes 14 de enero.

De acuerdo a la votación efectuada en Sala, una de las instancias fue aprobada por 48 sufragios, teniendo 31 en contra y tres abstenciones. Por su parte, la otra contó con 50 votos de apoyo, 32 en contra y tres abstenciones.

Las dos iniciativas, respaldadas por el Partido Comunista y Democracia Cristiana respectivamente, apuntan a la venta del 4% de las reservas del mineral que están liderando desde La Moneda a entes extranjeros, y ahora deberán ser discutidas en la Comisión de Minería.

El Ejecutivo busca licitar 5 concesiones de 80 mil toneladas de litio cada una bajo el argumento de fortalecer y hacer más competitiva la industria local, considerando el terreno que ha perdido Chile en la materia. Sin embargo, desde la oposición y el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, han cuestionado el proceso, asegurando que debe abrodarse una vez que se instale el nuevo Gobierno en marzo.

Eel proyecto de la DC contempla modificar el Código de Minería, con el objetivo de limitar la posibilidad de celebrar adjudicaciones o contratos especiales de operación en los 90 días previos a la fecha en que se termina el respectivo gobierno.

Puntualmente, la iniciativa propone que «no puedan celebrarse por el Estado concesiones administrativas o contratos especiales de operación con personas o empresas que no sean del Estado, destinados a la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos, como el litio, en los 90 días anteriores a la fecha establecida para el término del ejercicio de sus funciones del presidente de la República».

Mientras que la propuesta del Partido Comunista apunta a incorporar un artículo transitorio al Código de Minería para suspender el actual proceso de licitación hasta la realización del Plebiscito que someterá a votación el texto de la nueva Constitución.

Lo anterior, indicó una minuta emanada desde el partido, “en razón de las graves consecuencias que pueden tener para nuestro país la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera sobre el litio. El Congreso Nacional tiene el deber ético de defender la soberanía y el interés nacional, impidiendo este nuevo acto de despojo de nuestro patrimonio”.

Gabriel Ascencio, jefe de bancada de las diputadas y diputados DC, dijo que «lo que buscamos es prohibir que el Estado celebre concesiones administrativas o contratos especiales de operación con personas o empresas privadas» a menos de tres meses del término de un gobierno.

El diputado Iván Flores (DC) comentó tras la votación que “acabamos de votar la admisibilidad y luego el inicio a trámite de un proyecto que es de nuestra autoría, que tiene que ver con la prohibición de la licitación del litio”.

“Ganamos, lo declaramos admisible y ahora lo aprobamos, por lo tanto el proyecto sigue en curso”, subrayó.

El diputado Daniel Núñez (PC), planteó que “esta licitación de 400 mil toneladas del litio”, impediría la creación de una Empresa Nacional del Litio, que es parte de lo que propone Boric en su programa.

“No respeta la soberanía popular que se ha expresa en la elección de un Presidente”, dijo. “Es importante que los parlamentarios tengan claro que esta licitación carece de legitimidad democrática. No es solo un problema de si la se atiende o no al marco legal o jurídico, que es un tema que estamos estudiando”, agregó.

Se declara admisible proyecto de Ley de Bancada PC que suspende la Licitación del Litio de Piñera. Seguimos luchando por la defensa de nuestras riquezas naturales. pic.twitter.com/rhUw0tPHWu — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) January 11, 2022

Mientras que el diputado Boric Barrera (PC), expuso a Emol que “en la nueva Constitución se está discutiendo el futuro de todos los recursos naturales, el nuevo sistema de desarrollo del país, si es extractivista, como está siendo hasta ahora, o queremos desarrollar la industria para este mineral”.

«Por eso que creemos que es relevante esperar qué es lo que quiere el pueblo de Chile. Esta en el fondo es la voluntad popular, la soberanía del pueblo está aquí puesta en la nueva Constitución que va a hablar sobre esto. Por lo tanto, creemos que el momento en que se está presentando esta licitación no es la adecuada (…) Lo que pretendemos es que se abra el debate”, añadió.

Por su parte, la diputada PC, Karol Cariola, indicó que «esta licitación no solo es perjudicial económicamente para Chile, no se ha determinado el impacto ambiental, se da en un momento inoportuno cuando hay un cambio de Gobierno y en medio del proceso de una nueva Constitución y no incorpora a la comunidad», consignó 24 Horas.

En declaraciones recogidas por Chilevisión, el diputado Gabriel Silber (DC) expresó que «el gobierno tozudamente insiste en llevar adelante. En consecuencia, si el gobierno no recapacita y echa administrativamente atrás esta licitación, nosotros desde el Congreso, mediante esta ley, esperamos poner término a este proceso»