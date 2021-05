Cámara rechaza impuesto a los súper ricos por falta de quórum y crece indignación en la ciudadanía

La reforma constitucional que establece, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, el conocido «impuesto a los súper ricos», no alcanzó el quorum necesario en la Cámara de Diputadas y Diputados y fue rechazado.

El proyecto plantea la creación de un impuesto con una tasa del 2,5%, pagadero por una sola vez por aquellos patrimonios superiores a 22 millones de dólares (más de 16 mil millones de pesos).ç

Llegado el momento de la votación, el resultado fue el siguiente: 79 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones, y no fue aprobada la iniciativa por falta de quórum, pues requería de 92 votos, es decir, al menos 3/5 de los diputados y diputadas.

Al respecto, el diputado Matías Walker (DC) declaró que “la explicación la tiene que dar los diputados de gobierno que votaron en contra del corazón del proyecto. Necesitábamos 92 votos y no los conseguimos”.

Durante el debate, desde la oposición realizaron un llamado directo al Gobierno y particularmente al Presidente Sebastián Piñera a apoyar esta iniciativa y dar un ejemplo de contribución al sector más rico para ayudar a disminuir la desigualdad. A su vez, estimaban que esta idea permitiría el financiamiento de una Renta Universal de Emergencia que habilite a las familias más pobres del país para cumplir con las medidas sanitarias restrictivas de movilidad producto de la pandemia del Covid 19.

Rebajas al IVA

Por su partel, los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Luciano Cruz Coke (Evópoli) y Jorge Alessandri presentaron una indicación relativa a implementar rebajas diferenciadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a aquellos bienes de primera necesidad como los combustibles, alimentos, productos sanitarios, hotelería, asistencia sanitaria y dental, servicios de estética y belleza integral, servicios y establecimientos deportivos (como los gimnasios), flores y plantas ornamentales, y servicios y empresas funerarias.

Dicha indicación fue aprobada en la comisión y utilizada como argumento por el diputado DC Matías Walker para fundamentar la improcedencia de una solicitud ante el TC.

“Quiero valorarlo, porque con ello Chile Vamos ha validado el mecanismo de la Reforma Constitucional para establecer por única vez un aporte mayor de las personas que más tienen para financiar una renta universal de emergencia. Por lo tanto, imagino que nadie después va a recurrir al TC para desconocer lo que con sus indicaciones, que aprobamos en la Comisión y que vamos a probar hoy, estamos legislando”, señaló el parlamentario.

Cabe destacar que el documento despachado ahora pasa al Senado, donde se podrían reponer algunas indicaciones rechazadas en primera instancia.

Buena noticia para el Gobierno

En tanto que el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, apuntó que “nosotros no nos oponemos a que haya más recaudación, tampoco nos oponemos que quienes tengan mas paguen más”, sin embargo “siempre dijimos que este impuesto era una mala política pública, no por defender intereses de nadie, sino porque no recaudaba lo que proponía y desincentivaba muchas inversiones”.

“En ese sentido, nos parece una buena noticia que se haya rechazado el corazón del proyecto“, subrayó.

La derecha sigue defendiendo a sus financistas

Finalizada la sesión, la diputada Camila Vallejo (PC) lamentó la votación y declaró que “la derecha sigue defendiendo a sus financistas y rechaza el impuesto a los súper ricos»

“Toda la propuesta de la oposición del impuesto al patrimonio de los supermillonarios que tendrían que pagar 2,5% de impuesto sobre los 22 millones de dólares, se cayó. El aumento del impuesto a las grandes empresas de un 3% adicional también fue rechazado, la eliminación de dos exenciones tributarias también se rechazó. Rechazaron todas las propuestas que apuntaban a que los más ricos pagasen más impuestos en esta pandemia. Es vergonzoso y lamentable. No entendieron nada y la ciudadanía seguirá pasándoles la cuenta”, afirmó.

“Es solo un mínimo ético, es lo mínimo que podemos hacer como medida para enfrentar la crisis sanitaria. No es solo el impuesto a los superricos que recauda más de cinco mil millones de dólares (…) para financiar la renta básica”, expresó la diputada.

De igual forma, se expresó por Twitter y aseveró que en el Senado podrían reponer “la indicación de impuesto al patrimonio para seguir en la lucha”.

Indignación en las redes

Tras darse a conocer el conteo de votos, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, y las y los ciudadanos indicaron que el resultado demuestra la desconexión de los políticos del oficialismo con la realidad del país, que es fuertemente afectado por la crisis de la pandemia, así como las diferencias sociales que se han venido arrastrando en los últimos años.

Otros manifestaron que no se puede extrañar este tipo de votación, debido a que son las propias empresas y financistas quienes se encargan de abanderar diferentes campañas políticas.