Camila Nieto, candidata a alcaldesa por Valparaíso: «Necesitamos el liderazgo de una mujer, que sea capaz de estrujar los recursos»

Durante una nueva entrevista, conversamos con Camila Nieto, candidata a alcaldesa por Valparaíso, quien analizó la actual gestión municipal, asegurando que aún existen demandas históricas pendientes, y que la comuna no se encuentra en su mejor momento, ya que, Valparaíso es la «joya del Pacífico», pero una joya que se debe pulir, para que pueda relucir.

-No nos gusta que nos vengan a decir que (la ciudad) está toda rayada, pero también sabemos que hoy día no estamos en el mejor momento. Que Valparaíso salga adelante, que vuelva a funcionar hartos aspectos de nuestra ciudad, por tanto el diagnóstico que nosotras tenemos es que hoy día falta gestión, hay demandas históricas que no se han resuelto durante estos años-, comenzó diciendo Nieto.

¿De qué modo puede mejorar la comuna?

-Tiene que haber un liderazgo. Un liderazgo, una mujer a la cabeza del alcaldía que sea capaz de estrujar los recursos que no solamente tenemos desde el punto de vista municipal, que como la mayoría de los municipios de Chile sabemos que son muy escasos, sino que también seamos capaces de sacar el máximo provecho a los recursos nacionales, que nos permitirían recuperar los espacios públicos y traer inversión a Valparaíso. Que la plata se vea.

Pero, ¿Cómo tus propuestas se diferencian de la derecha y de otras candidaturas?

-Hay una candidatura que es de continuidad (Scharp), por otro lado hay otra candidatura que representa a la extrema derecha, que representa la agenda de unos valores sumamente limitantes. Y lo más preocupante es la depredación inmobiliaria que tiene Valparaíso. Entonces cuando nosotras revisamos quiénes son los que financian a Rafael González, candidato republicano, nos damos cuenta que hay un representante legal de una inmobiliaria, por lo que tenemos la legítima pregunta de, ¿a quién entonces representa realmente este candidato que dice ser independiente pero que va con cupo republicano? Esas son diferencias importantes, ¿Queremos que lidere la continuidad aquella persona financiada por la inmobiliarias o una mujer de cerro con una mirada popular pero también desde la experiencia de haber sido concejala y abogada?

¿Qué repercusiones tuvo el caso Hermosilla en Valparaíso?

-Obviamente hay que condenar el mal uso de los recursos públicos y de las influencias vengan de donde vengan. A propósito de este mismo proyecto inmobiliario que comentaba, y que se iba a realizar. Llegó hasta la Corte Suprema, y en la Corte Suprema la ministra Vivanco fue uno de los votos que le dio la razón a Nicolás Ibáñez y a la inmobiliaria.

Además, Nieto confesó que en el año 2014, su casa se incendió durante el megaincendio de Valparaíso, enterándose de la tragedia mientras trabajaba de garzona.

SI QUIERES SABER MÁS DE ESTA ENTREVISTA, INGRESA AQUÍ: