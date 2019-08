Camila Vallejo y proyecto de las 40 Horas: «El Gobierno está arrinconado con los grandes empresarios defendiendo lo indefendible»

La diputada Camila Vallejo (PC) afirmó que el Gobierno se encuentra «arrinconado» en el debate por la reducción de la jornada laboral, donde -recordemos- se enfrentan el proyecto de la parlamentaria que propone 40 horas semanales, y el del Ejecutivo, que recientemente planteó 41 horas incluyendo la ya conocida «flexibilidad».

Al respecto, la parlamentaria comunista dijo a Radio Cooperativa que «el Gobierno está arrinconado con los grandes empresarios defendiendo lo indefendible», en un contexto donde «la gran mayoría está apuntando a que en Chile es necesario tener un reducción de la jornada laboral semanal, que es importante tener un límite, una certeza y protección al trabajo de los trabajadores. Por lo tanto, el Gobierno tiene que entender que tiene que dejar en paz a las mayorías y dejar que este proyecto avance».

«Si no les gusta, bien, pero no pueden seguir insistiendo en declararle la guerra y tratar de obstruir el avance de un proyecto con tal apoyo no solo ciudadano, sino que también legislativo», agregó Vallejo, en clara alusión al respaldo que ha recibido su proyecto desde Renovación Nacional, por parte de los diputados Gonzalo Fuenzalida y Francesca Muñoz, y el senador Manuel José Ossandón.

De acuerdo al reporte de Cooperativa, las declaraciones de Vallejo tuvieron lugar en la víspera de la realización del pleno del Comité Central del Partido Comunista, instancia en la que se reiteró el «apoyo total» a la propuesta de la legisladora.