Camioneros inician paro indefinido y bloquean parcialmente las carreteras del país

Tal y como había sido anunciado la semana pasada, a las 0:00 horas este lunes se dio inicio al el paro indefinido de camioneros convocado por algunos sectores de los transportistas, con cortes parciales en importantes rutas del país, especialmente en el norte y centro.

Desde la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte indicaron que se están movilizando para exigir medidas por mayor seguridad ante los hechos delictivos que han debido enfrentar los conductores y en protesta por el alza en el precio de los combustibles.

#IQUIQUE

[MEDIANOCHE] Camioneros apostados y cortando el tránsito en una pista en la conexión concesionada de la Ruta 16 hacia y desde la Provincia del Tamarugal. No se ve presencial policial… #ParoDeCamioneros @biobio pic.twitter.com/AwMtGYNw5C — Cristián Nuñez Fica 🌳 (@HombredeRadio) November 21, 2022

Cristian Sandoval, presidente del grupo, anunció que mantendrán la paralización hasta escuchar una propuesta del Gobierno.

Sin embargo, el dirigente aclaró que el pasado 3 de noviembre se produjo un acercamiento con el Ejecutivo, que les pidió un tiempo para preparar su respuesta a las peticiones, plazo que acabó el domingo.

“El tiempo se acabó ayer, debido a eso nos estamos movilizando”, dijo Sandoval a Radio Biobío.

Por su parte, los integrantes de la Asociación de Propietarios y Conductores de Camiones de Paine solicitan seguros para los transportistas en caso de robo o muerte, así como seguros complementarios para la carga.

Adicionalmente, demandan la reducción en un 35% de los precios de todos los combustibles.

El vocero de dicha agrupación, Carlos Galaz, planteó que en la movilización de abril de este año «era muy raro que el Gobierno pudiera hacer algo por el tiempo que llevaba en el mando, llevaban un mes. Era imposible».

Sin embargo, aseguró que «han pasado siete meses y hemos estado nueve veces en mesas de trabajo, en las que no hemos logrado nada. No se ha logrado nada. Que el proyecto, que la ley, que lo van a aprobar, que no lo van a aprobar».

«Hoy hay camioneros y transportistas que no dan abasto, que no les da el bolsillo. No están trabajando. Y detrás de ellos hay conductores y familiares. ¿Entonces qué hacemos?», manifestó.

Galaz aseguró que los próximos pasos a seguir en la movilización dependen de la respuesta del Ejecutivo.

«Vamos a esperar qué dice el Gobierno, si se pronuncia con nuestros dirigentes, que son los que están en el norte en este momento», declaró a Meganoticias.

Reunión con el ministro Marcel

Cabe destacar que durante la mañana de este lunes un grupo de representantes del sector del transporte (de carga y de pasajeros) participan en una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar el alto costo de los combustibles.

No obstante, Carlos Galaz, expresó que duda que quienes asisten al encuentro tengan puntos en común con quienes participan de la paralización.

«Los gremios más grandes, entre comillas… ellos se van a sentar siempre», aseguró sobre el encuentro con el Gobierno, aunque manifestó que «los más chicos también somos muchos».

Sin embargo, luego fue mucho más duro, afirmando que «no los conocemos, no sabemos quiénes son».

Cortes parciales en las rutas

Durante la jornada, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte ha mantenido un corte parcial a la altura de Tocopilla, y han señalado que solo permitirán el paso de vehículos de emergencias, particulares y de transporte de pasajeros, según consignó Emol.

En la Región Metropolitana, la Ruta 5 Sur, específicamente a la altura del kilómetro 4, se mantiene parcialmente cortada, con solo una pista habilitada rumbo a Santiago, lo que ha generado atochamientos, según informa TVN y la Voz de los que sobran.

Adicionalmente, se han registrado movilizaciones de camioneros en las ciudades de Talca, Chillán, Rengo y Los Ángeles.