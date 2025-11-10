Campaña digital de Jeannette Jara: Supera a Kast en seguidores tras nuevo viral

Es la última semana antes de la primera vuelta presidencial y las campañas disponen hasta este jueves 13 de noviembre para llamar a votar por sus candidatos, ya que en esa fecha concluye el periodo de campaña legal.

En este contexto, cada avance en difusión resulta crucial, y se ha visto cómo mensajes que nacen en redes sociales logran trascender estos espacios para llegar incluso a la televisión y a los medios impresos.

Desde hace meses, la campaña digital de Jeannette Jara ha sido destacada por su creatividad y cercanía. Tras recibir un premio internacional, su equipo consolidó una estrategia que ha fortalecido la presencia de la candidata tanto en redes sociales como en las calles, con la imagen icónica de la tía Jeannette, surgida precisamente desde sus comunidades en Instagram y TikTok.

Ahora, gracias a un nuevo video viral —en el que la candidata aparece bailando mientras se muestran las principales medidas de su programa de gobierno—, las redes de Jara superaron en seguidores a las de José Antonio Kast. Puntualmente en Instagram, la candidata de Unidad por Chile alcanza los 611 mil seguidores, superando los 608 mil del abanderado Republicano.

El crecimiento digital de Jara se explica por la efectividad de su estrategia comunicacional, que utiliza tendencias y lenguaje propios de las redes para difundir su programa de manera clara y entretenida. Su equipo genera contenido inspirado en la cultura digital, especialmente en TikTok e Instagram.

El nuevo viral hace referencia a un clásico de la televisión chilena: la competencia de Chicas Techno del desaparecido programa Extra Jóvenes, donde se hizo famosa la “Zapallito Italiano”. En la versión original, el presentador anunciaba las medidas físicas de la bailarina; en la adaptación de Jara, las “medidas” corresponden a las propuestas de su programa de gobierno.

En el video se escucha: “Ella es Jeannette Jara Román, tiene 51 años, de la gran comuna de Conchalí. Sus medidas son: Ingreso Vital de $750.000, 20% de ahorro en las cuentas de luz en el consumo eléctrico vital y Dirección de Carabineros en Control Fronterizo”.

El registro culmina con una frase que refleja el sello de su campaña: “Lo que más le gusta en la vida es que las familias chilenas lleguen a fin de mes con seguridad y en un barrio tranquilo”.

El clip acumula miles de reproducciones y comentarios en TikTok por su tono alegre y su mensaje directo. En esa plataforma, Jara mantiene una línea más espontánea y cercana, mientras que en Instagram apuesta por un tono institucional.

@jeannettejararoman Porque sí, me encanta bailar, pero por sobre todo me encanta contar con medidas para que llegues a fin de mes en un barrio seguro 🇨🇱❤️🫱🏼‍🫲🏽💋 ♬ sonido original – Jeannette Jara

El buen momento digital de Jeannette Jara coincide con la antesala del debate presidencial de Anatel, que se realizará este lunes 10 de noviembre a las 21:00 horas, con transmisión conjunta a través de todos los canales asociados.

Este encuentro será la última instancia que reunirá a los ocho candidatos presidenciales antes de la elección, consolidándose como un espacio donde la ciudadanía podrá conocer directamente las propuestas, visiones y contrastes entre quienes aspiran a la Presidencia de la República.

El debate contará con la conducción y preguntas de un destacado equipo de periodistas de la televisión chilena: Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).

