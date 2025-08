No solo a Matthei la atacan con bots: Gazmuri denuncia campaña sucia desde el entorno de Kast

La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) alzó la voz para respaldar las denuncias de Evelyn Matthei en contra del uso de bots y campañas de desinformación por parte del entorno de José Antonio Kast. A través de una declaración pública, Gazmuri relató que ella también ha sido víctima de ataques digitales orquestados por cuentas anónimas ligadas al sector republicano.

“He sido objeto de ataques de cuentas anónimas que difunden ediciones falsas de video, imágenes creadas con inteligencia artificial e insultos graves. Muchas de esas cuentas son seguidas por el propio José Antonio Kast y por parlamentarios republicanos”, afirmó.

Emplazamiento a la derecha: “La lucha contra las fake news no puede ser selectiva”

La parlamentaria no solo respaldó a la exalcaldesa de Providencia, sino que también cuestionó con dureza el silencio cómplice que, a su juicio, ha mantenido Chile Vamos frente a situaciones similares ocurridas en el pasado.

“La lucha contra las fake news no puede ser selectiva. ¿Dónde estaban cuando Constanza Hube repartió panfletos con noticias falsas sobre la Nueva Constitución? ¿O cuando se dijo que a los chilenos les iban a quitar la casa si ganaba el Apruebo?”, cuestionó Gazmuri.

También criticó que el oficialismo haya sido caricaturizado por convocar a expertos para abordar la desinformación: “¿Qué dijeron cuando el gobierno convocó a expertos para enfrentar la desinformación y ellos prefirieron burlarse del problema?”, añadió.

La parlamentaria de Acción Humanista acusa difamación con inteligencia artificial y emplaza a la derecha por su doble estándar frente a las fake news.

“Están llevando la democracia al límite”

La diputada advirtió que este tipo de estrategias comunicacionales no solo dañan reputaciones personales, sino que socavan los principios democráticos.

“La democracia es frágil, y hoy la candidatura de Kast la está llevando al límite con prácticas sistemáticas de matonaje y mentira. Celebro que se anuncie la judicialización del caso, pero emplazo a que también se enfrente a Kast, porque es su sector el que actúa de esta forma”, sentenció.

Querella en estudio

En su declaración, Gazmuri también adelantó que evalúa llevar el caso a la justicia.

“A título personal, y no a nombre de ningún comando, estoy estudiando presentar una querella contra quienes resulten responsables, para defender mi honra y reputación frente a quienes se han dedicado a manotear mujeres y a esparcir mentiras con total impunidad”, concluyó.

Tensiones entre Matthei y Kast

Recordemos que las tensiones entre Evelyn Matthei y el Partido Republicano escalaron a un nuevo nivel a inicios de esta semana. En una entrevista este lunes con Radio Infinita, la candidata de Chile Vamos expresó su molestia con la campaña de ataques digitales en su contra y dejó entrever un quiebre irreversible con la figura de José Antonio Kast.

“Me han tratado como enemiga, no como contrincante”, afirmó de manera tajante, evidenciando el deterioro de las relaciones en la derecha.

Matthei cuestionó duramente la doble moral en el discurso republicano: “Es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedir por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado”.

La exalcaldesa de Providencia también apuntó al daño que le han causado las noticias falsas y rumores sobre su salud mental, que incluso han insinuado que padece Alzheimer. “Obviamente que me ha perjudicado enormemente. De la misma manera que demolieron a (Johannes) Kaiser, lo demolieron. Y de la misma manera que demolieron a (Sebastián) Sichel hace cuatro años atrás. Y la misma forma en que demolieron a Juan Sutil”, agregó.

Para Matthei, el problema trasciende su candidatura: “Más allá de si me perjudica a mí o no, porque ahí uno tiene que hacerse cargo nomás de las cosas, me parece que básicamente aquí hay un peligro hacia la forma en que se conduce un país”