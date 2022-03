Campillai solicitó a la CC «eliminar el Senado» y reveló que Ossandón condicionó aprobación al proyecto de amnistía a cambio de indulto a presos de Punta Peuco

La senadora independiente Fabiola Campillai solicitó a la presidenta de la Convención Constitucional (CC), María Elisa Quinteros, que se trabaje para que se logre «eliminar el Senado» en la nueva Carta Magna, debido a que se evidencia que «están en contra de dar siquiera una señal de humanidad», al no avanzar en proyecto de ley para la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

«Le pediré un por favor muy grande, que creo que representa a un pueblo completo: eliminen el Senado, no lo necesitamos. Ahí se entrampan las leyes y no quieren reparar todo lo que pasó (sobre violaciones de DDHH durante el estallido social)», indicó la senadora, citada por Cooperativa.

Las declaraciones de Campillai se dieron durante su participación en la intervención artística “Todo Chile será tus ojos”, que se presenta en las inmediaciones de donde sesiona el órgano redactor, en el excongreso nacional, en Santiago.

Campillai, víctima de violencia policial en el estallido social de 2019 y quien perdió la vista al ser impactada en el rostro por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros, acusó directamente al Senado de «estar en contra de dar siquiera una señal de humanidad».

“Nosotros queremos dar fe de lo que pasó. Se quiere invizibilizar y criminalizar todo lo que ocurrió, todas las manifestaciones, de las que estábamos en nuestro legítimo derecho. Nunca se hará justicia por nosotros (…) Este país tiene que tener memoria de lo que pasó en dictadura y de lo que pasó ahora, porque es tan grave que no bastarán los años para pagar todo lo que se nos hizo, y no va a haber justicia jamás. Por lo menos el pueblo es quien nos apoya, porque no hay autoridades que nos tiendan la mano y que nos diga que nos va a ayudar a hacer justicia”, contó la senadora electa por mayoría nacional, citada por ADN.

Ossandón pidió indulto a condenados en Punta Peuco

Durante la jornada, la senadora acusó a su par, Manuel Jose Ossadón (RN) de condicionar su voto a favor del proyecto de amnistía a los presos políticos del estallido, a cambio de que Campillai hablara con el presidente Gabriel Boric, para que este ofreciera un indulto a los presos en Punta Peuco, condenados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Para Campillai, fue una «falta de respeto» a su persona.

“Ayer me faltaron el respeto terriblemente: se me condicionó el voto para la ley de amnistía, pidiéndome que le pidiera al Presidente el indulto para los presos de Punta Peuco (…) Se me condicionó el voto para sacar a nuestros compañeros, que no hemos hecho nada al lado de esos asesinos que hoy están muriendo, pero jamás pensaron en el sufrimiento cuando mataban y violaban sin ninguna conciencia”, relató.

“Ese senador se atrevió a pedirme q hable con el pdte para pedir el indulto a esos delincuentes (criminales de lesa humanidad en Punta Peuco)”



Senadora Campillai denunciando a Ossandón x condicionar su voto a la amnistía.



Acá la denuncia y la patética respuesta del senador

👇🏻 pic.twitter.com/cvscZIh1pJ — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) March 24, 2022

“Se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo, pero ¿qué pasa con las cientos de madres que aún buscan a sus hijos y que estos hombres de Punta Peuco no han tenido una gota de arrepentimiento y no han dicho dónde están esos cuerpos que aún se andan buscando?”, añadió la senadora, citada por El Desconcierto.

Campillai destacó que “siento que se me faltó el respeto tremendamente a mí y a toda la gente que vivió horrores en dictadura. A mí se me cegó y un honorable carabinero y así como los militares también, hoy fueron capaces de no cambiar el protocolo de asesinos y salieron a las calles a disparar. Dentro de mi equipo, tengo a Carlos Astudillo que recibió una bala de un rifle de guerra. Así se nos trató”.