Candidata presidencial se reunió con representantes del Colectivo Discapacidad por Jara

En el marco de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, representantes del Colectivo Discapacidad por Jara se reunieron a mediodía de ayer martes, con la candidata para conversar sobre las realidades y necesidades de las personas con discapacidad.

Quienes participaron del evento y que representan a las diferentes discapacidades, conversaron con Jeannette Jara de la accesibilidad universal como la puerta a todos los derechos y de la necesidad de que nuestro país cuente con una institucionalidad robusta que permita cuidar y fortalecer los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Al conversar con los representantes del Colectivo comentó que “debo partir reconociendo su trabajo, su fuerza y su convicción para empujar la inclusión en Chile y sobre todo para aportar con trabajo desde las bases en este programa. Conozco lo que han levantado como colectivo y me alegra profundamente que hoy podamos encontrarnos, conversar y avanzar juntas y juntos hacia un país sin barreras”.

Asimismo, la candidata firmó el Pacto por la Discapacidad, un compromiso para que nuestro país cumpla totalmente con el Convenio con las Personas con Discapacidad, como una manera de sellar un acuerdo para trabajar por un país inclusivo y en el que se avance para subsanar las dificultades que históricamente han enfrentado las personas con discapacidad.

Katina Pavletich, vocera del Colectivo Discapacidad por Jara al terminar el encuentro comentó que “fue un encuentro muy amable, un encuentro de trabajo en el que pudimos exponer nuestras visiones, las que han surgido del trabajo común. Que incluye la realidad de diferentes discapacidades y la forma en la que todos juntos queremos enfrentar el futuro y una sociedad sin barreras”.

“Durante la conversación le señalamos la necesidad de que nuestro país tenga un pacto político con la discapacidad y una institucionalidad sólida. Que permitan mejorar las cifras de acceso a la salud especializada, ya que solo el 30% de las personas con discapacidad accedió a atención de salud especializada en el último año y solo el 15% tuvo servicios de rehabilitación. Y del acceso al trabajo, ya que solo el 40% de quienes están en edad laboral, tienen trabajo porque son considerados una inversión para la empresa”, puntualizó Katina Pavletich.

Los representantes del Colectivo que reúne a personas con discapacidad, sus familiares, profesionales de diferentes áreas, cuidadoras y cuidadores, expusieron a la candidata sobre las preocupaciones del avance de la extrema derecha y los riesgos para las personas con discapacidad.

El Colectivo Discapacidad por Jara reiteró su compromiso con la democracia, hizo un llamado a votar por la candidata que “firmó el Pacto y se ha mostrado abierta a trabajar con nosotras y nosotros. Esto lo vemos como un avance, un compromiso de avanzar en conjunto. Por eso reiteramos nuestro llamado a votar por Jeannette Jara, porque las personas con discapacidad, sus familiares, cuidadoras y cuidadores tienen la certeza de que con ella no habrá retrocesos para nosotras y nosotros”, finalizó Katina Pavletich.