Candidato a concejal de Chile Vamos es denunciado en Francia por trata de personas y esclavitud

Una asesora del hogar de nacionalidad peruana denunció por trata de personas y explotación a Felipe Morandé, exembajador chileno ante la OCDE y actual candidato a concejal por Vitacura en cupo de Evópoli.

La noticia la dio a conocer este martes el medio francés Libération, el cual publicó un reportaje titulado «Las mujeres esclavas de los diplomáticos en París: La huida y el doble castigo de una criada del ex embajador de Chile ante la OCDE».

Según denuncia el medio, la víctima -identificada bajo el seudónimo de Alicia- trabajó durante dos años cuidando a los hijos de Felipe Morandé y su esposa, Carola Zuñiga, recibiendo un sueldo cercano a los $508.000. En 2018, cuando Morandé fue nombrado embajador de Chile ante la OCDE, el matrimonio se llevó a Alicia con ellos a París, desatando un calvario para la empleada doméstica.

Alicia denuncia que le quitaron su pasaporte apenas llegó a Francia y, una vez instalada en el departamento, el matrimonio le prohibió abandonar el inmueble, excepto para sacar la basura. También se la obligó a dormir en el suelo y comenzó a trabajar los siete días de la semana, entre las 07:00 y las 22:00 horas.

En octubre de 2021, tras años soportando malos tratos y gritos por parte de sus empleadores, Alicia escapó del departamento y se refugió en casa de una pareja francesa que le ofreció asilo. Sin embargo, allí volvió a ser víctima de un engaño: se la obligó a prostituirse hasta que finalmente logró escapar otra vez para refugiarse en una asociación de ayuda.

Finalmente, en diciembre de 2023, Alicia presentó una denuncia contra Felipe Morandé y Carola Zuñiga. Sin embargo, al contar Morandé con inmunidad diplomática, el proceso se encuentra entrampado.

Morandé anuncia acciones legales

Tras la publicación de Libération, Morandé emitió un comunicado público asegurando que «las declaraciones contenidas en la nota son completamente falsas y ajenas a la realidad. Carecen de todo fundamento y se están utilizando para dañar mi reputación en época de campaña electoral y afectar la honra de mi familia».

«A lo largo de mi carrera he demostrado una trayectoria intachable en funciones públicas, académicas y diplomáticas. Quienes me conocen saben que siempre he trabajado con profesionalismo y respeto hacia todas las personas. Tomaré todas las acciones legales correspondientes para enfrentar estas acusaciones falsas e infundadas con la seriedad y rigor que el caso amerita para defender mi honra y la de mi familia», concluyó.