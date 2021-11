Candidato a senador por la RM, Marcelo Rioseco: Aspiro a una sociedad pacífica no violenta construida sobre los derechos, la libertad y dignidad

El candidato a senador por la Región Metropolitana en la Circunscripción Senatorial 7, Marcelo Rioseco (PH), desestima la credibilidad de los representantes de la derecha cuando hablan de la paz y la no violencia, al recordar el histórico y reciente pasado represivo que ha caracterizado a este sector político chileno.

“El 18 de octubre de 2019 se produjo en Chile el estallido social. Sabemos cómo prendió la mecha: 30 años de abusos sistemáticos en distintas áreas de la sociedad, una protesta por el alza de la tarifa del metro, sabemos cómo partió todo. Sin embargo, lo que no sabemos es cómo explotó el estallido social, cómo explotaron las bombas finalmente. Treinta estaciones de Metro quemadas de manera simultánea, saqueos en distintas partes de Santiago y también de regiones, nadie ha podido explicar cómo se produjo ese fenómeno”, señaló.

A través de una publicación en la red social Facebook, detalló que “a los pocos días el presidente Piñera decretó estado de sitio y toque queda esperando que ocurriera lo mismo que pasaba en dictadura cuando las Fuerzas Armadas (FF.AA.) salían a la calle, podían disparar, había gente muerta, gente desaparecida, el Estado actuaba con total impunidad. Sin embargo, el presidente Piñera se vio decepcionado, defraudado y humillado por el ejército cuando el general Iturriaga aparece en los medios de comunicación diciendo: ‘Soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie, esperemos que las FF.AA. tengan también una actitud cívica cuando modifiquemos el sistema de pensiones en Chile y hagamos un sistema sin las odiosas discriminaciones que existen en la actualidad’”.

En este sentido, el candidato Marcelo Rioseco planteó que cuando la derecha habla de paz y de no violencia “no les creo una sola palabra”. “Como humanista rechazo profundamente la violencia, no estoy a favor ni de las barricadas, ni de los saqueos, ni tampoco de las balaceras que hoy en día se producen en las poblaciones todos los días”, destaca.

Asimismo, indicó que “no quiero una sociedad donde este estado de cosas se normalice, sin embargo, tampoco extraño con nostalgia el ‘oasis’ de Piñera. Aspiro a una sociedad que tenga paz social, una paz construida sobre los derechos y oportunidades de todas y de todos, no de unos pocos favorecidos, aspiro a una sociedad pacífica y no violenta, construida sobre la base de la libertad y la dignidad, no de la resignación y el miedo”.

Finalmente, el militante del partido Humanista hizo un llamado a hacerse cargo de “construir una sociedad donde actuamos como adultos y somos tratados como adultos, una sociedad donde el progreso es de todos y para todos, paz, fuerza y alegría”.