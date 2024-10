Candidatos del Partido Comunista buscan impulsar una gestión local efectiva en La Florida

El Partido Comunista presenta un equipo de candidatos a concejales en La Florida que destacan por su arraigo en la comuna y su compromiso con soluciones concretas para mejorar la gestión local.

El Partido Comunista de Chile (PC) presenta una nueva lista de candidatos a concejales en La Florida, integrada por José Antonio Seves Rojas, Victoria Teresa Oyarzún Carvajal, Josefa Fernanda Guajardo Silva, Rodrigo Alberto Prieto Oñate y Cristian Enrique Ortega Yáñez. Todos ellos son parte del subpacto PC e Independientes y destacan por su profundo arraigo en la comuna, lo que les permite conocer de primera mano las problemáticas y desafíos que enfrenta La Florida.

El PC ha dejado claro que sus candidatos no solo son gestores comprometidos, sino que también viven en los territorios que buscan representar, lo que fortalece su conexión con los vecinos. «Nuestros candidatos no vienen de fuera, son personas que conocen las calles, los barrios, las necesidades de la comuna porque son parte de ella», señalan desde el partido. Esta cercanía se convierte en una ventaja, permitiendo que las propuestas estén basadas en las vivencias reales de la comunidad y no en promesas lejanas.

El enfoque del Partido Comunista en La Florida es claro: mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de una organización sólida, políticas públicas claras y un compromiso genuino con los problemas locales. Los candidatos buscan impulsar una transformación en la gestión comunal, reforzando la participación ciudadana y garantizando que las soluciones propuestas respondan a las necesidades concretas de la comuna.

Con esta apuesta local, el PC ofrece a los vecinos de La Florida una alternativa basada en la cercanía, la disciplina y la capacidad de sus candidatos para gestionar de manera efectiva los recursos y solucionar los problemas cotidianos que enfrenta la comuna.