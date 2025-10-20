Candidatos no podrán ocupar celulares durante el debate presidencial de la ARCHI

Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el debate está programado para el próximo 4 de noviembre a las 8:00 de la mañana, y será transmitido por más de 1.000 radioemisoras en todo el territorio nacional, la Antártica y Rapa Nui.

Autor: El Ciudadano
Los 8 candidatos presidenciales ya confirmaron su participación en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) programado para el próximo 4 de noviembre a las 8:00 de la mañana.

El espacio será transmitido por más de 1.000 radioemisoras en todo el territorio nacional, la Antártica y Rapa Nui.

Desde la Asociación informaron en un comunicado algunos detalles de la actividad, partiendo por el sorteo de la ubicación en el escenario: se instalarán de izquierda a derecha, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés, Franco Parisi, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Asimismo, y «tras un diálogo constructivo entre los representantes, se acordó, por unanimidad, que los candidatos solo podrán utilizar apuntes con lápiz y papel, y no subir al escenario con dispositivos tecnológicos», agregaron desde ARCHI.

Al respecto, el presidente de la entidad gremial, Cristian Gálvez, explicó que la decisión se fundamentó «en criterios técnicos y de equidad, es decir evitar cualquier riesgo de interferencia de señales (Wi-Fi, Bluetooth) con los sistemas de microfonía inalámbrica y la transmisión de streaming, que son críticos para una emisión en vivo, e impedir el acceso a internet o a comunicación con asesores durante el debate, garantizando que las respuestas se basen en la preparación y el conocimiento de cada candidato».

Otros detalles dados a conocer fueron que cada comando podrá acreditar un máximo de 20 invitados y que solo 3 personas acompañarán al candidato en su camarín privado.

Sobre el formato, el Debate ARCHI 2025 contará con un moderador y 4 periodistas de 4 emisoras pertenecientes a la Asociación de Radiodifusores, lo que serán dados a conocer en los próximos días.

