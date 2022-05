Candlelight en Chile: Memoria de lucha por los fallecidos a causa del SIDA

Por ICW Chile y Fundación Margen

El 19 de mayo de cada año acontece el «Candlelight Memorial» o la ceremonia de “Luz de Vela”, emblemática e importante fecha que recuerda a las personas fallecidas a causa del SIDA en todo el mundo. Nacida en la ciudad de San Francisco, EEUU, en los años 80, el sentido tributo rememora a todas nuestros amigxs, compañerxs, amores y amantes que han partido dejando sentidas e imborrables huellas en nuestras vidas.

En Chile, a mediados de los años 80 y más ampliamente durante los años 90, se conmemoró masivamente el evento comunitario, promovido y organizado por las comunidades directamente afectadas, comprometidas e impactadas. Esta fecha siempre ha sido pensada y protagonizada por organizaciones sociales y personas afectadas. Una especial ceremonia que no pertenece a los gobiernos, ni a las autoridades de turno. Esta fecha nace en nuestra comunidad y desde ahí conserva la luz de nuestra lucha. Primero fueron pequeñas e internas ceremonias y luego marchas político-callejeras desde donde se denunció la ausencia de políticas públicas en salud y de educación sexual que evitaran el incremento del VIH y la muerte a causa del SIDA.

Hoy, 19 de mayo de 2022, a casi 40 años del primer “Candlelight Memorial”, recordando a los que han partido, reafirmamos nuestra causa por respeto y dignidad. Lucha por respeto que se levanta en medio de múltiples acciones de las organizaciones sociales por mejor salud en Chile. El mismo respeto que se demandó cuando luchamos por la terapia multimes o cuando exigimos derecho a la confidencialidad para la vacuna de personas VIH positivas en contra del coronavirus.

La memoria vive y la lucha continúa. Hoy en medio de la grave e incierta crisis sanitaria por COVID19, urge retomar las luchas político-comunitarias que han acompañado nuestra historia porque el VIH/SIDA no se detiene, no se suspende, ni mucho menos entra en cuarentena.

Nuestra lucha hoy se movilizada en acciones territoriales de educación sexual y promoción del condón femenino, vaginal e interno, una política pública que hemos impulsado un amplio grupo de organizaciones sociales, lideradas por ICW Capítulo Chileno de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Hablamos de mujeres, amigas, compañeras, aliadas de ruta que enfrentan cada día el estigma y la discriminación social, mujeres que no están incorporadas en ninguna política pública del Estado de Chile.

Hoy, 19 de mayo, en recuerdo de las compañeras y compañeros que han partido antes de nosotras, reafirmamos nuestro compromiso por participar e incidir abiertamente en el mejoramiento de la atención en salud sexual y atención oportuna y de la calidad a cientos de miles de personas VIH positivas atendidas en el sistema de salud, sea público o privado.

Hoy, 19 de mayo, levantamos la voz para no seguir en el silencio, demandando al Estado de Chile la implementación de políticas públicas efectivas y liberadoras, que incluyan la participación directa e incidente de las personas y organizaciones que viven y luchan con VIH/SIDA en Chile.

Hoy, 19 de mayo, recordando a los que partieron por falta de educación e información, demandamos políticas públicas de educación sexual en todo ámbito escolar, así como campañas nacionales y permanentes de prevención del VIH/SIDA e ITS, sumado a campañas de integración social y respeto a los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH/SIDA en nuestro país.

Porque el VIH/SIDA está entre nosotras. Porque el VIH/SIDA vive y convive con nosotras, entre nosotros, recordamos a todos los que han partido marcando huella e historia de lucha. Historia de agitación que no olvidamos porque el que olvida, muere, porque el que no recuerda, no lucha, no existe. Hoy, nosotras y nosotros, recordamos y luchamos.

Santiago de Chile, 19 de mayo de 2022

(Texto leído en actos públicos realizados en Plaza Ñuñoa y Plaza Cívica de San Miguel. Fotos de @geografiahumanachile)