Ataque a tiros deja con muerte cerebral a sargento de Carabineros en Puerto Varas

El funcionario policial fue herido de gravedad durante un procedimiento realizado en la madrugada en Puerto Varas. El impacto balístico en la cabeza lo dejó con muerte cerebral.

Ataque a tiros deja con muerte cerebral a sargento de Carabineros en Puerto Varas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El sargento primero de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla permanece con muerte cerebral luego de recibir un disparo en la cabeza mientras participaba en un procedimiento policial en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

La información fue confirmada públicamente por el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien se refirió al caso en un punto de prensa realizado durante la jornada previa al cambio de mando presidencial.

“Es muy lamentable la situación; se nos comunicó que el estado actual en este momento es de muerte cerebral, pero que aún mantiene actividad cardíaca, por lo tanto él se encuentra en la UCI en este momento, en el hospital (de Puerto Montt)», dijo Araya y añadió: “Nos preocupa esta situación, nos preocupa su salud, nos preocupa su familia, pero también estamos preocupados de ubicar a estos delincuentes, a estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario».

Procedimiento terminó con ataque armado

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando un equipo policial se dirigió a verificar una denuncia relacionada con consumo de alcohol en la vía pública en un sector cercano al Estadio Ewaldo Klein.

Al llegar al lugar, los funcionarios habrían sido atacados con disparos por desconocidos. Uno de los proyectiles impactó directamente en la cabeza del sargento Figueroa, provocándole lesiones críticas.

Tras el ataque, el contacto radial con el funcionario se perdió momentáneamente, lo que alertó a su compañero de patrulla.

Hallazgo del funcionario herido

Un cabo, que formaba parte del mismo procedimiento, se acercó al sitio donde se encontraba su compañero tras no recibir respuesta por radio.

En ese momento lo encontró gravemente herido, con un impacto balístico en la zona frontal de la cabeza.

Mientras tanto, las autoridades mantienen diligencias en desarrollo para identificar a los responsables del ataque armado, ocurrido en el marco del procedimiento policial.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Puerto Varas con zona VIP: DGAC prohíbe drones a 1 km del fundo donde vacaciona Kast

Hace 4 semanas
El Ciudadano

DGAC Establishes Drone No-Fly Zone Around Santa Mónica Estate Where José Kast is Vacaying

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Carabinera es detenida por liderar banda detrás de multimillonario robo a Brinks en Rancagua

Hace 2 meses
El Ciudadano

Mujer denunció abuso sexual en edificio institucional de la Armada en Valparaíso

Hace 2 meses
El Ciudadano

Vendedor de dulces denuncia detención ilegal por parte de Seguridad Municipal y Carabineros en Viña del Mar

Hace 2 meses
El Ciudadano

Muerte de hinchas de Colo Colo: dos carabineros imputados quedan con arresto domiciliario total pese a solicitud de prisión

Hace 3 meses
El Ciudadano

Santiago: Condenan a 7 años de cárcel a capitán de Carabineros que disparó y cegó ojo izquierdo a una persona en octubre de 2019

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Chile, voces de la Patagonia” en el CAMM de Puerto Varas

Hace 2 meses
El Ciudadano

De los episodios más macabros de la Dictadura: Confirman condena a exteniente de Carabineros por secuestros y crímenes contra campesinos de Ñuble en 1973

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano