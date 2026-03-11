Ataque a tiros deja con muerte cerebral a sargento de Carabineros en Puerto Varas

El sargento primero de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla permanece con muerte cerebral luego de recibir un disparo en la cabeza mientras participaba en un procedimiento policial en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

La información fue confirmada públicamente por el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien se refirió al caso en un punto de prensa realizado durante la jornada previa al cambio de mando presidencial.

“Es muy lamentable la situación; se nos comunicó que el estado actual en este momento es de muerte cerebral, pero que aún mantiene actividad cardíaca, por lo tanto él se encuentra en la UCI en este momento, en el hospital (de Puerto Montt)», dijo Araya y añadió: “Nos preocupa esta situación, nos preocupa su salud, nos preocupa su familia, pero también estamos preocupados de ubicar a estos delincuentes, a estos criminales que no dudaron en dispararle a un funcionario».

Procedimiento terminó con ataque armado

El incidente ocurrió durante la madrugada, cuando un equipo policial se dirigió a verificar una denuncia relacionada con consumo de alcohol en la vía pública en un sector cercano al Estadio Ewaldo Klein.

Al llegar al lugar, los funcionarios habrían sido atacados con disparos por desconocidos. Uno de los proyectiles impactó directamente en la cabeza del sargento Figueroa, provocándole lesiones críticas.

Tras el ataque, el contacto radial con el funcionario se perdió momentáneamente, lo que alertó a su compañero de patrulla.

Hallazgo del funcionario herido

Un cabo, que formaba parte del mismo procedimiento, se acercó al sitio donde se encontraba su compañero tras no recibir respuesta por radio.

En ese momento lo encontró gravemente herido, con un impacto balístico en la zona frontal de la cabeza.

Mientras tanto, las autoridades mantienen diligencias en desarrollo para identificar a los responsables del ataque armado, ocurrido en el marco del procedimiento policial.