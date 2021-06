Carabinero condenado por caso “Pacogate” deberá devolver más de 530 millones de pesos malversados

El excarabinero, Mauricio Saldaña Vidal, condenado por el caso “Pacogate”, deberá devolver más de 530 millones de pesos malversados, luego de que el 24° Juzgado Civil de Santiago aceptara la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado.

En la sentencia se aceptó la demanda tras comprobarse el daño patrimonial que causó el exoficial a las arcas fiscales, condenado en procedimiento abreviado por malversación de caudales públicos y coautor del delito de lavado de activos, ilícitos perpetrados entre el 17 de julio de 2014 y el 24 de noviembre de 2015.

Según el escrito consignado por Biobio, los 21 funcionarios involucrados en el caso “formaron una organización criminal para sustraerlos o consentir que otros terceros imputados los sustrajeran, aprovechándose de sus conocimientos y cargos, habiendo intervenido en tales hechos, también, civiles imputados, quienes facilitaron los medios para concretar la sustracción por una suma total, a la fecha de demanda, de $28.348.928.198″.

El total del monto malversado es de, al menos, 588.502.418 pesos.

De igual forma, se determinó que Saldaña Vidal – quien está pagando una condena de un poco más de tres años –, fue reclutado por una organización criminal, y puso “sus productos bancarios personales a disposición de tales miembros para llevar a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde sus cuentas institucionales de Carabineros de Chile”.

“Que como ya ha quedado asentado en sede penal, la participación delictual del demandado, permitió la malversación de fondos del Estado, por un total acreditado, de a lo menos, $588.502.418, resultando evidente que si este no hubiera facilitado su cuenta corriente y no hubiera participado en la entrega de dineros, a otros miembros de la organización criminal que participó en el fraude a Carabineros de Chile, no se hubiera producido el perjuicio por esa suma, al Fisco de Chile”, consigna la resolución, publicada por el portal.

Durante las investigaciones, se detectó que, el excarabinero facilitó sus cuentas corrientes de los bancos BBVA Y BCI en al menos diez ocasiones entre el 17 de julio de 2014 y el 24 de noviembre de 2015, para recibir transferencias injustificadas por más de 588 millones de pesos malversados desde la cuenta de la policía.

El caso

En 2017, se llevó a cabo la investigación administrativa en Carabineros, tras un gran fraude dentro de la institución, que involucró a 21 funcionarios.

Durante las investigaciones, el propio Saldeña reveló que por cada depósito que recibía, él se quedaba con el 10%, cita el portal Emol.

También se supo que, entre los años 2013 y 2015, Saldaña recibió unos 300 millones de pesos en una serie de depósitos

En ese momento, el diario Cooperativa dio a conocer de cómo era la vida del carabinero y el “lujoso” estilo de vida que llevaba. La cotidianidad de este policía contaba con viajes en limusina y otros en helicópteros.

De igual forma, según La Segunda, Saldaña Vidal, en su propia indagatoria reveló que lo contactaron para formar parte de la red de oficiales y suboficiales que prestaban sus cuentas corrientes para defraudar a la institución.

El oficial dio cuenta que en 2010 su esposa se enfermó de cáncer y el mismo mal afectó a su hija, por lo que un funcionario de Intendencia de Carabineros le ayudó realizando diversas colectas. Sin embargo, explica que a cambio le solicitó la devolución del favor concedido, pidiéndole que le prestara su cuenta corriente para recibir entre 40 y 50 millones de pesos, montos por los que podría acceder al 10% por cada depósito que recibía.