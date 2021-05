Carabinero imputado por homicidio de Alex Lemun tiene Covid: Tribunal de Angol reprogramó juicio oral para septiembre

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol reprogramó el inicio del juicio en contra del coronel de Carabineros en retiro Marco Aurelio Treuer Heysen, acusado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio simple del adolescente Edmundo Alex Lemun Saavedra, ilícito perpetrado en el fundo Santa Alicia, comuna de Angol, en noviembre de 2002.

En la audiencia de discusión de cambio de fecha (causa rol 4-2019), el tribunal –integrado por los magistrados Solange Sufán Arias (presidenta), Karina Rubio Solís (redactora) y Wilfred Ziehlmann Zamorano– fijó el inicio del juicio para las 9 horas del lunes 27 de septiembre próximo, el cual a solicitud del querellante, la familia Lemun Saavedra, se realizaría de forma presencial.

“Específicamente ante la solicitud de realización de este Juicio Oral a la que están de acuerdo los acusadores y se ha opuesto la Defensa, debemos señalar que los Jueces han estimado que en esta oportunidad, atendido a los antecedentes expuestos por la defensa del acusado Marcos Treuer, esto es, que su representado se encuentra diagnosticado de Covid -a fines de marzo del presente- que eso le ha impedido en estos momentos, comunicarse adecuadamente con él para realizar una adecuada defensa (…) más aún, cuando ha indicado que su representado en el Juicio Oral pretende prestar declaración, como ya lo hizo en sede de Garantía, que su salud en estos momentos no le acompañan para poder realizar aquello (…) este Tribunal estima que efectivamente no se están dando los presupuestos para llevar a cabo un juicio oral, respetando las garantía del acusado”, señala la resolución.

“Qué así las cosas –continúa– no están dadas las garantías para poder realizar el Juicio Oral, sin riesgo de la salud de los funcionarios del Tribunal, de los Jueces, de los intervinientes fiscales, defensores y del resto de la gente que concurre al edificio del Tribunal, no olvidemos que la primera planta tenemos al Juzgado de Garantía y también tenemos funcionarios externos, como son los guardias de seguridad y las personas del aseo que no podemos entonces exponer a alguno de ellos al riesgo”.

Por tanto, el tribunal resolvió “fijar un nuevo día y hora para realizar este juicio de manera, si las condiciones lo permiten presencial, para la fecha que nos ha entregado el administrador, la agenda del Tribunal, que esperamos se pueda efectivamente realizar de manera presencial, queda agendado para los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre del año 2021 a partir de las 09:00 horas y los días 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 de octubre del año 2021, es decir, 11 días hábiles, el que se realizará en este Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Angol, ubicado en calle 18 de Septiembre N° 425, 2º piso”.

Finalmente, se informó que los alegatos de apertura, alegatos de clausura, lectura de veredicto y comunicación de la sentencia, serán transmitidas en vivo por el canal de televisión del Poder Judicial: https://www.poderjudicialtv.cl/