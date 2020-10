Carabinero infiltrado en Lo Hermida: Joven de Alto Hospicio denunció suplantación de su identidad

La tarde de este viernes, un joven de Alto Hospicio acusó que en el caso del carabinero infiltrado en Lo Hermida (Peñalolén), descubierto por su aparición en un programa de televisión, se suplantó su identidad.

Con 21 años de edad, el verdadero Giovanny Arévalo Álvarez (nombre que figuraba en la identidad falsa que ocupaba el carabinero), declaró a Radio Cooperativa que la situación «es súper peligrosa para mí y mi familia, porque pueden cometer cualquier delito, matar a una persona, quemar algo, todo con mi nombre, y después llegan a mí. ¿Y quién me salva a mí?».

Consultado por el origen de la suplantación, el joven explicó que en junio pasado, «a mi me tomaron detenido los Carabineros, y se me perdió la billetera con mi carnet y otros documentos. Se me perdió durante la detención que me hicieron. Y esa billetera nunca más apareció».

En ese sentido, el joven contó a la emisora que se encuentra «pagando con firma mensual un robo en lugar no habitado», pero, añadió, «estoy portándome bien ahora. Estoy saliendo de todo, haciendo conducta, trabajando, ¿y ahora me salen con esto?».

«Somos de familia pobre, no tenemos para pagar abogados. Se aprovechan de la gente pobre», cerró Giovanny Arévalo, quien no descartó, junto a su familia, la presentación de acciones legales contra Carabineros.