Carabinero sorprendido cerca de la casa de fiscal Chong se querella por control de la PDI

El teniente coronel de Carabineros Fredy Vergara, que fue sorprendido por efectivos de la PDI rondando la casa de la fiscal Ximena Chong (quien estaba siendo resguardada por la Policía de Investigación (PDI) debido a las amenazas en su contra por llevar el caso del adolescente empujado al Río Mapocho por un oficial de carabineros), se querelló por el control que le realizó la PDI en esa oportunidad.

El pasado 7 de octubre, alrededor de las 7.15 a.m., el teniente coronel habría estado dando vueltas por la casa de la fiscal cuando los funcionarios de la PDI lo detuvieron llegando a la calle Francisco Bilbao.

En el registro que él mismo publicó se puede observar cómo se le solicita su identificación y se le pide que explique por qué se encuentra en el lugar. Además, se escucha claramente cómo el oficial de investigaciones le explica que pasó por un lugar con una medida de protección vigente.

El carabinero, al explicar, le dice que iba a su trabajo en Independencia cuando «le llamó la atención algo» en ese pasaje, y luego argumenta que «uno puede transitar por donde quiera». Por último, se negó a entregar su domicilio para efectuar una revisión del recorrido que debía hacer para llegar hasta el Departamento de Transportes de Carabineros de Chile.

Foto: web/referencial.

En la noche de ese mismo día, Vergara grabó un video, que subió a sus redes, donde relató que iba a su trabajo como todas las mañanas, cuando se dio cuenta de que su motocicleta particular «tenía un desperfecto».

«Traté de desviarme para regresar hacia un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido de tránsito, en ningún momento me detuve, y el sentido de las calles me obligó a volver a mi ruta original de trayecto», aseguró de manera confusa en aquella oportunidad, sin explicar por qué no pudo decirle esto al oficial de la PDI cuando lo detuvo.

Vergara cambió, nuevamente, su versión de lo ocurrido, según información recogida por La Tercera, que publicó el contenido de una querella presentada por el teniente coronel de Carabineros, en la que denuncia haber sido víctima de “abuso contra particulares”, “violación de secreto” e infracción a la Ley de Seguridad Informática, esto en el marco del control realizado en las inmediaciones del domicilio de la fiscal Chong.

En la acción judicial, que aún no ha sido admitida por el Octavo Juzgado de Garantía, el policía relata otra vez lo que pasó ese día, pero con un nuevo testimonio sobre su motivo para pasar por fuera de la casa de la fiscal.

«Circulaba en mi motocicleta particular por la avenida José Domingo Cañas, en dirección poniente, virando a la derecha en la avenida Seminario, llegando próximo a la avenida Bilbao, intenté devolverme a un taller de motos que se ubica en la calle Tegualda con calle Colo Colo, donde debía retirar el foco delantero de mi motocicleta que estaba en reparación», aseguró en esta oportunidad.

Además, el oficial acusa que luego de este control que le realizó la Policía de Investigaciones, vio: «publicaciones en la prensa y diferentes redes sociales con similares relatos a lo que me había sucedido en horas de la mañana, lo que llamó mi atención, ya que en ningún momento el personal de la PDI me manifestó en detalle que hacían ellos en ese lugar y por qué razón me habían fiscalizado”.

Esto, aún cuando se le informó claramente que había transitado, sin algún motivo aparente, por un lugar con medidas de protección.

«Observé muchas publicaciones donde se exhibían fotografías de mi persona de uniforme y de civil, obtenidas de mis redes sociales, con indicación de mi nombre completo, que incluían amenazas en mi contra, situación por la cual me vi en la obligación de cerrar mis cuentas de redes sociales para evitar que continuaran obteniendo mis antecedentes y poner en riesgo mi integridad y la de mi familia”, agrega el carabinero en la querella.

De esta forma, pide que se le cite a «prestar declaración en calidad de víctima de estos hechos”, que “se despache orden de investigar al departamento de OS9 de Carabineros de Chile” y que “se oficie a la Policía de Investigaciones para efectos de que informen la identidad de los funcionarios que practicaron la fiscalización y que se los cite a prestar declaración”.

Fuentes: El Desconcierto/Cooperativa.