Carabineros desalojó toma de Municipalidad de Tirúa por orden de la Intendencia del Biobío

Durante la mañana de este jueves efectivos de Carabineros desalojaron la Municipalidad de Tirúa, en la Región del Biobío, luego que esta fuera tomada el miércoles por un centenar de comuneros mapuche en apoyo a los presos políticos que por más de 90 días han mantenido una huelga de hambre.

El desalojo fue solicitado por el intendente de la región del Biobío, Sergio Giacaman, y no por el alcalde de la comuna, Adolfo Millabur.

Millabur informó que se enteró del desalojo por parte de los vecinos, y en declaraciones anteriores había expresado su negativa a pedir la intervención policial.

“La autoridad del gobierno regional y provincial han dicho que me han pedido que yo dé la orden de desalojo, pero, en mi caso personal, no está en mi ánimo, ni en mi voluntad de llegar a ese recurso, porque lo importante es el diálogo ante todo tipo de solución”, señaló a Radio Bío Bío.

Ante la toma ilegal de la Municipalidad de #Tirúa, personal de la Prefectura COP procedió conforme a orden de desalojo, al momento hay tres personas detenidas. Se registran daños en la puerta de acceso.

Giacaman confirmó que fue él quien solicitó el desalojo de los comuneros mapuche, y alegó que lo hizo porque el alcalde Adolfo Millabur no quiso hacerlo.

“Los edificios municipales son el primer lugar donde la gente accede a los servicios del Estado y pese a la negativa del alcalde, de solicitar el desalojo, nosotros, desde el Ministerio del Interior, tenemos la obligación de restituir ese bien público para ponerlo al servicio de la ciudadanía”, dijo Giacaman.

El intendente Sergio Giacaman confirmó que fue él quien solicitó el desalojo de los comuneros mapuche. Fotografía: Intendencia del Bío Bío.

Vemos que el alcalde no quería hacerse cargo de esta situación y pareciera que él es uno más de los manifestantes, más que el alcalde de la comuna que está trabajando para ponerse a disposición de la ciudadanía», acotó, citado por TVU.

El Alcalde Adolfo Millabur calificó el desalojo como “una decisión poco inteligente”.

Por su parte, jefe comunal calificó el desalojo como “una decisión poco inteligente”, ya que “con esto lo más probable es que se pongan más tensos los ambientes, en vez de calmar los ánimos”.

«Con esto informan a todo Chile que el Gobierno está pasando sobre la autoridad de los alcaldes, con esto están dando una señal distinta: de no diálogo, de no entendimiento, porque yo no estaba dispuesta a colaborar en ese sentido«, afirmó, citado por Cooperativa.cl

Ahora Millabur analizará los pasos a seguir, ya que no cree que “sea muy prudente” recibir el edificio a Carabineros: “yo creo que tiene que entregarme el edificio quien ordenó el desalojo del edificio, que es el gobierno interior”, dijo.

Durante el desalojo Carabineros detuvo a tres personan que quedaron a disposición de la Fiscalía.

