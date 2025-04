Carabineros no prestó auxilio: Revelan testimonio de tercera víctima en tragedia previa al partido de Colo Colo

Una adolescente entregó un impactante testimonio tras los trágicos incidentes ocurridos el pasado 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde murieron Mylán Liempi, de 12 años, y Martina Riquelme de 18.

En conversación con CHV Noticias, la joven relató que fue empujada por una multitud de hinchas y, al caer al suelo, se encontró con Mylán.

“Él logró incorporarse y siguió corriendo, pero volvió a caer y ya no se levantó. Me detuve para asistirlo y, en ese momento, una reja metálica me cayó encima. Me golpeó en la cabeza, caí al suelo, y justo en ese instante un carro lanzagases pasó sobre la reja. Me aplastó la pierna y perdí el conocimiento”, contó.

Según su relato, al recobrar la conciencia se dio cuenta de que ni ella ni los demás jóvenes heridos habían recibido atención.

“Había carabineros presentes, algunos incluso lloraban, pero nadie actuaba. Mylán sangraba mucho y Martina estaba convulsionando. Solo observaban”, denunció.

La adolescente agregó que una paramédica salió desde el estadio para evaluar a los heridos. “Examinó a Mylán y Martina, y declaró que ninguno tenía signos vitales. Luego bajó el conductor del carro policial, miró la escena y tampoco hizo nada. Después, un carabinero se acercó a mí y me pidió que me fuera. Le dije que no podía caminar, pero insistió en que me fuera rápido”.

Finalmente, fue trasladada al Hospital Sótero del Río, donde fue atendida. El centro de salud confirmó su ingreso ese mismo día y detalló que presentaba lesiones atribuibles a un atropello por parte de un vehículo policial, según informó el citado medio.