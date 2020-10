Carabineros reprimió manifestación en Plaza Dignidad por los presos políticos

View this post on Instagram

🗣️AHORA: Comienza la represión en #PlazaDeLaDignidad por parte de carabineros hacia manifestantes. Ocupando carros lanza aguas los cuales como ya ha sido comprobado contienen líquidos tóxicos. La tónica de la manifestación es la exigencia de libertad a las y los presos políticos de la rebelión y Mapuche.