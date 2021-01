Carlos Larraín (RN) pierde el control y abandona entrevista en Pauta Libre tras pregunta sobre su hijo

El ex presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, abandonó la noche del domingo una entrevista con el programa Pauta Libre de La Red. cuando fue consultado por su hijo, Martín Larraín, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio, luego de atropellar y dar muerte a Hernán Canales la madrugada del 18 de septiembre de 2013.

La periodista Alejandra Matus se dirigió a Larraín asegurando que “su hijo Martín, después de dos juicios, finalmente fue absuelto del atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. Yo le quiero recordar a nuestra audiencia algunos datos básicos del caso para luego hacerle la pregunta”.

El ex timonel de RN la interrumpió y expresó: “A ver, a ver. Oye, paremos aquí. Este niño tiene derecho a seguir viviendo. Ustedes están proyectando imágenes, es que su pregunta no está bien encaminada. Yo vengo de buena fe al programa a hablar de política”.

La periodista le indicó que todavía no había hecho la pregunta, a lo que Larraín respondió afirmando que “no, pero están mostrando imágenes de una persona que tiene derecho a vivir. Y esos son hechos que ocurrieron hace 8 años, que han sido resueltos judicialmente y ustedes no tienen derecho a armar un programa en torno a la vida de un hijo mío. Si esto sigue así, Mirna, yo me desconecto en el acto. Es re fácil”.

Ante esto, la conductora Mirna Schindler le comunicó que sacarían las imágenes y solicitó a Larraín que escuchara la pregunta de Matus, a lo que él accedió.

Alejandra Matus presentó datos que contextualizaban su consulta, y tras ser consultado nuevamente sobre el tema, aseguró que la entrevista no daba para más y que era “pura propaganda”.volvió a amenazar con terminar la entrevista.

“Yo tengo un aguante sensacional, pero no me toque a mi familia, señora Matus, porque no le corresponde. Hay sentencias, usted puede leerlas. Entérese y vamos a la política, sino nos vamos a dormir, que yo estoy muerto de sueño ¿Listo, Mirna?”, expresó el militante RN.

No obstante, la periodista Matus le consultó: “¿Cuánto dinero le aportó la familia Larraín a la viuda de Canales para que desistiera el caso?” y el exsenador afirmó que ese tema ya lo había hablado con Santiago Pavlovic.

“Usted, señora, tan poco investiga que ni siquiera ve la televisión. Eso lo hablamos con Santiago Pavlovic hace mucho tiempo. Mirna, hablemos de política que me quiero ir a acostar. Yo aprieto un botoncito y se acaba el programa. Les digo eso no más”.

Finalmente, Larraín no quiso escuchar ni responder las preguntas del panel y se retiró de la entrevista realizada por videollamada.