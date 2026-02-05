Carmen Hertz por insultos de excarabinero Claudio Crespo en su contra: «Significan que estoy en el lado correcto de la historia»

Tras ser absuelto de su responsabilidad penal gracias a la Ley Naín Retamal, el excarabinero Claudio Crespo se ha volcado a la arena política para abrazar a sus defensores, como la diputada Camila Flores, y también para atacar a quienes lo han criticado por sus acciones.

Una de ellas fue la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, quien, tras la resolución que lo dejó libre -a pesar de comprobarse que fueron sus disparos los que cegaron a Gustavo Gatica-, calificó la decisión judicial como «un escándalo».

«Es un escándalo, una vergüenza incalificable el fallo que absuelve al criminal Claudio Crespo, la impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo infligido que le significó ceguera total», escribió la abogada en su cuenta de la red social X una vez conocida la noticia de la absolución del expolicía.

Tres semanas después, Crespo respondió con insultos a la diputada Carmen Hertz: «Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia», posteó el excarabinero en la misma red social.

Ante esto, la diputada, comentando una publicación de otra persona, solo señaló que «los insultos de Claudio Crespo, borrego de perfil criminal, significan que estoy en el lado correcto de la historia».

Nadia querida, los insultos de @ClaudioCrespoG borrego de perfil criminal significan que estoy en el lado correcto de la historia — Carmen Hertz (@carmen_hertz) February 5, 2026

Recordemos que, tras la absolución de Crespo, los diputados Tomás Hirsch (AH), Ana María Gazmuri (AH), Maite Orsini (FA), Carmen Hertz (PC) y Matías Ramírez (PC), ingresaron un proyecto que busca derogar la legítima defensa privilegiada de Carabineros, en el contexto de la Ley Naín-Retamal.

Lee a continuación la nota publicada por El Ciudadano sobre este tema:

El Ciudadano