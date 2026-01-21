Tras sentencia en caso Gatica, diputados presentan proyecto para derogar legítima defensa privilegiada en Ley Naín-Retamal: «Ha significado la impunidad»

«Estamos derogando algo que consideramos, sin lugar a dudas, que ha sido un tremendo error jurídico que ha producido un daño incalculable en nuestro país al respeto, cuidado y protección de los derechos humanos», indicó el diputado Tomás Hirsch, quien presentó el proyecto para derogar legítima defensa privilegiada en Ley Naín-Retamal en compañías de los parlamentarios Ana María Gazmuri, Maite Orsini, Carmen Hertz y Matías Ramírez.

Tras la entrega del veredicto que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo -único imputado por las lesiones que dejaron ciego al hoy diputado electo Gustavo Gatica en un hecho perpetrado en el marco del estallido social, los diputados Tomás Hirsch (AH), Ana María Gazmuri (AH), Maite Orsini (FA), Carmen Hertz (PC) y Matías Ramírez (PC), ingresaron este miércoles un proyecto que busca derogar la legítima defensa privilegiada en el contexto de la Ley Naín-Retamal.

La norma promulgada en 2023 que modificó el Código Penal para fortalecer la protección de los efectivos policiales fue referida por la jueza Cristina Cabello al momento de acreditar la legítima defensa privilegiada concurrida por Crespo en noviembre de 2019.

Según el dictamen, la conducta del otrora carabinero que derivó en las lesiones sufridas por Gatica «se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal en el contexto y cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público gravemente alto».

Al momento de leer el fallo en el que se absolvió a Crespo del cargo de ser autor de premios ilegítimos, a jueza señaló: «Habiéndose acreditado la concurrencia copulativa de los tres requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa —agresión ilegítima actual y potencialmente letal, necesidad racional del medio empleado, y falta de provocación suficiente— este tribunal concluye que la conducta del acusado se encuentra amparada por la causal de justificación contenida en el artículo 10 N° 6 del Código Penal”. Es decir, por la legítima defensa privilegiada, establecida mediante la Ley 21.560.

Proyecto para derogar legítima defensa privilegiada

Ante este escenario, los parlamentarios de las fuerzas progresistas presentaron el proyecto que busca, a través de un artículo único, derogar los párrafos 3º, 4º, 5º y 6º del numeral 6º del artículo 10 del Código Penal.

«Estamos presentando un proyecto de ley para derogar algunos aspectos de la Ley conocida como de Naín-Retamal, que en un artículo único propone derogar los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del numeral sexto del artículo 10 del Código Penal. ¿Qué significa esto? Básicamente, estamos derogando algo que consideramos, sin lugar a dudas, que ha sido un tremendo error jurídico que ha producido un daño incalculable en nuestro país al respeto, cuidado y protección de los derechos humanos», indicó el diputado Tomás Hirsch.

«Estamos proponiendo derogar lo que se ha conocido como legítima defensa privilegiada, que contraviene total y absolutamente lo que son las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos y sin ningún ánimo de intervenir en un juicio, en un caso tan doloroso, dramático como el que ha significado la impunidad de un comandante de Carabineros, Claudio Crespo, que disparó a los ojos de campo ciego a Gustavo Gatica, sin pretender intervenir en el caso porque ese caso sigue estando en la justicia, creemos que es fundamental, a partir de lo que ya ha pasado en nuestro país, prevenir que situaciones tan horrorosas, tan dolorosas, tan dramáticas como esta, vuelvan a ocurrir», afirmó.

El parlamentario planteó que la normativa vigente en Chile entra en colisión directa con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad debe ser excepcional y estar rígidamente regulado, «cosa que no sucede con esta legítima defensa privilegiada de la Ley Naín-Retamal» .

Ley Naín-Retamal «contraviene las normas internacionales»

«Es más, esta legítima defensa privilegiada chilena contraviene el estándar de presumir la necesidad de la racionalidad, lo que en la realidad opera como una barrera que impide calificar si el medio creado fue realmente el último recurso disponible que es la base de la legítima defensa tradicional», sostuvo.

El diputado señaló que tomando en cuenta el veredicto de la justicia en torno al «Caso Gatica», el gobierno del presidente Gabriel Boric «se haga parte de este proyecto de ley».

«Creemos que es el momento de corregir algo que fue claramente un error y le produce daño a los derechos humanos de nuestro país. Y hacemos un llamado a que en estas últimas semanas, así como el gobierno le está poniendo urgencia a otro proyecto de ley, le ponga la debida urgencia a este proyecto», enfatizó.

En opinión de los parlamentarios, la administración del presidente Gsbriel Boric todavía tiempo para que este proyecto,» con discusión inmediata, pueda ser despachado de esta Cámara y ojalá también del Senado y terminemos con esta aberración».

«Nosotros lo que queremos es que en el futuro nunca más tengamos que lamentar situaciones tan dolorosas, tan terribles, tan dramáticas como las que sucedió con Gustavo Gatica y que ha permitido, en base a esta ley, tener en la impunidad a quien fue el autor material de la pérdida de su visión», cerró.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, afirmó que “quienes votamos en contra de la Ley Naín-Retamal vemos que teníamos razón”.

“Vemos las consecuencias de ese populismo penal, aunque sea bien intencionado. Habiéndose acreditado que Crespo cegó a Gustavo Gatica queda impune. Eso altera cualquier orden democrático. Invitamos a nuestros colegas, y por cierto al Ejecutivo. Reconocer un error es digno”, apuntó.