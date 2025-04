Carolina Tohá se disparó en el pie

Esta frase es muy trillada, pero viene exactamente al caso. Porque doña Carolina se acaba de enajenar los votos de todas las izquierdas de Chile.

Pues en lugar de atacar a su contrincante de derecha, se puso a criticar a la compañera Jeannette Jara y a Cuba, sin ton ni son. ¿Fue porque le preguntaron? Por favor, no me digan que Tohá no sabe eludir una pregunta y poner en su lugar a un periodista.

Comenzó diciendo que en Cuba hay un régimen que no cumple ninguno de los requisitos de la democracia. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Qué se enfrenten en unas elecciones dos posiciones opuestas, una de izquierda y otra de derecha, para que el pueblo pueda elegir? Pues no, porque en Cuba se hizo una revolución armada, se venció a la tiranía de Batista y a sus esbirros, con un puñado de guerrilleros que expusieron su vida y fueron ganando la voluntad de todo el pueblo. Y en Chile, a más de 40 años de terminada la dictadura, no hay democracia porque no existe una izquierda que elimine la desigualdad, reivindique la propiedad de nuestras riquezas naturales, termine con el negocio inicuo de las AFP, y etc.

¿En Cuba no se respetan los derechos humanos porque no hay diarios de oposición? No, no se pueden permitir diarios de oposición en un país que está en guerra contra Estados Unidos, la potencia más poderosa del mundo por ahora ¿Y en Chile hay libertad de expresión? No, no la hay. Toda la propaganda gubernamental, que es mucha, se la dan a El Mercurio y a Copesa y se niegan a pagarle a Clarín, a pesar de que ya se finiquitó el arbitraje del Ciadi, y que cumplir un fallo de arbitraje internacional es un deber de honor.

¿En Cuba no se respetan los derechos humanos? Claro que sí. Como supongo que Carolina Tohá no es tan ignorante, me doy cuenta de que habla solamente para perjudicar a la compañera Jeanette Jara, a pesar de que el partido de ésta ha apechugado con el pésimo gobierno de Boric, para no dejarlo en la estacada.

Pues yo, que viví los primeros seis años de mi exilio en Cuba, les puedo asegurar que no sólo se respetan los derechos humanos, sino que se cumplen. Aquí les repito algo actualizado, que he explicado otras veces, basado en datos de la ONU y de sus organismos especializados:

1. En 2025, Cuba destinará el 71% de su presupuesto a objetivos sociales, incluyendo educación, salud, asistencia social, cultura y deporte. Es el país de América Latina que más aporta del PIB a la educación.

2. De los 200 millones de niños que duermen en las calles, ninguno es cubano.

3. Hay 8,5 estudiantes por docente.

4. Su sistema de salud es un ejemplo para el mundo, los médicos cubanos cooperan con todos los países de Latinoamérica y se instalan en los pueblos más apartados, donde los médicos nacionales no van. En estos momentos hay más de 3.600 médicos cubanos ayudando en México.

5. En 2024, la tasa de mortalidad infantil en Cuba fue de 7,1 por cada 1.000 nacidos vivos (en Chile, sin ningún bloqueo, hace poco que disminuyó de 8,9 a 5,6 por mil nacidos vivos.)

6. En Cuba se graduaron130.000 médicos desde 1961.

7. La ciencia cubana ha desarrollado cuatro vacunas contra el cáncer.

8. Cuba fue el primer país en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo.

9. En Cuba casi no hay desigualdad, lo sé porque lo viví, aunque no tengo cifras.

En cambio, en Chile en 2021, la mitad de las personas ocupadas recibían ingresos iguales o menores a $457.690.

Las mujeres perciben ingresos 21,7% inferiores a los hombres.

El 10% de la población más rica del país gana 27 veces más que el decil más pobre.

Y, además, y quizás lo más importante de esa Cuba, algo que hay que saber, es que es profundamente internacionalista, solidaria y generosa. Miles de asilados chilenos y de toda Latinoamérica nos refugiamos allí, y ellos nos dieron todo lo poquito que tenían: casa puesta, trabajo, educación para nuestros hijos y solidaridad material y emocional absoluta.

Lo peor de las desgraciadas palabras de la señora Carolina Tohá, es que en ningún momento critica el bloqueo criminal de que es víctima Cuba, como lo hacen todos los gobiernos decentes de este mundo. Porque el bloqueo le impide a cualquier país comerciar con Cuba. Por ejemplo, si un barco brasileño atraca en puerto cubano con medicamentos, vacunas, alimentos o lo que sea, Brasil es inmediatamente sancionado por los EEUU.

Pero los cubanos han resistido y siguen resistiendo heroicamente a estas medidas.

Y, sin embargo, la señora Carolina Tohá, en la entrevista que cualquiera puede ver, dice, con expresión de asco: “Además, Cuba es un país que está en unos límites de pobreza inconcebibles…”

Ella sabe muy bien que la pobreza o carencias de Cuba se deben al bloqueo que ya dura más de 60 años. Y lo dice como si fuera culpa del gobierno o del sistema. Por dios, todos los países de este mundo, menos Estados Unidos e Israel, se pronuncian anualmente en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo.

Pero doña Carolina Tohá quiere sacar provecho electoral de esta desgracia. Estoy segurísima de que su padre, el compañero José Tohá, jamás habría dicho semejante infamia ¿Le gustaría a usted tener una presidenta que no demuestra ni un ápice de compasión por un pueblo valiente y generoso que está sufriendo por el cruel e injustificado bloqueo?

Con Cuba han solidarizado todos los presidentes que concurrieron a la reciente reunión de la Celac, a la cual Boric se dio el lujo de no asistir y sólo envió a una subsecretaria.

La amistad y respeto por Cuba, su pueblo y su gobierno, los han manifestado en repetidas oportunidades el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su actual presidenta, la compañera Claudia Sheinbaum. Y no sólo lo han dicho, sino que han enviado ayuda humanitaria a la isla.

Para terminar, diré que la señora Carolina Tohá no le hace honor a su apellido y que la verdadera izquierda chilena votará por Jeannette Jara.

Por Margarita Labarca Goddard

11 de abril de 2025

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: