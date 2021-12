Carta al Director: Defendamos el Proceso Constitucional

Señor Director,

Luego de que una gran mayoría aprobara la creación de una nueva Carta Magna por representantes de toda la ciudadanía, somos muchas las organizaciones y personas que nos hemos movilizado para dar a conocer el trabajo incesante que ha realizado la Convención Constitucional.

Sabemos que este es un proceso paralelo a la contingencia actual. Un trabajo de largo plazo que no responde a necesidades inmediatas que tiene la población y que, por tanto, ha perdido su atractivo en el último tiempo. Sin embargo, también sabemos que sólo con una nueva constitución se abrirán las puertas a verdaderos cambios estructurales que el país ha demandado por muchos años. Una educación inclusiva y no segregadora, un sistema de salud que no discrimine por ingresos, la protección del interés superior del niño y la niña, la posibilidad de pensiones dignas, la garantía del derecho a la vivienda, entre tantos otros.

Hoy, frente a los resultados de las elecciones presidenciales, tememos por el futuro del nuevo texto constitucional. Quienes se han opuesto y encargado de desprestigiar su proceso, diciendo mentiras abiertamente para instalar temor en la ciudadanía, lideran las preferencias.

Hacemos un llamado a informarse, involucrarse y defender el poder constituyente. A que no nos quiten la posibilidad de culminar el trabajo de la Convención y de contar con una Nueva Constitución realmente pensada para todas y todos.

María José Osimani

Amanda Astorga

Gonzalo Solar

Francisca Pinoleo

Matías Varela

Directiva Fundación Constitución 2021