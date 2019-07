Caso Catrillanca: Chadwick y Ubilla, responsables políticos del crimen

La comisión de la Cámara de Diputados a cargo de la investigación por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, aprobó las conclusiones del informe final sobre la actuación del Ministerio del Interior y los organismos policiales, votación que se llevó a cabo en el Congreso de Santiago durante este lunes y que concluyó con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

En particular, el punto que establece la responsabilidad política del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, se zanjó con votación dividida, según consignó el canal CNN Chile.

Al respecto, el presidente de la comisión investigadora, Ricardo diputado Celis (PPD), explicó que extienden la responsabilidad “a todos los ministros del Interior y subsecretarios, porque no han sido capaces de velar por la sujeción de Carabineros al control del Ministerio del Interior”, añadiendo que “el que era ministro del Interior cuando muere Camilo Catrillanca, era el ministro Chadwick, y el subsecretario era el subsecretario Ubilla”.

Celis recordó además que en el informe no incluyen «que esto hubiese sido un asesinato extrajudicial, porque creemos que no está en la figura legal y no están cumplidas las condiciones que un asesinato extrajudicial cumple y no está en nuestra legislación, pero dejamos presente que esperamos que eso sí se incluya en el futuro».

Ahora, el documento será llevado a votación a la Sala de la Cámara.